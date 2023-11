IPL 2024: मैंने कई दिग्गजों से सीखा है, वह इस आईपीएल में मेरी बहुत मदद करेगा - शुभमन गिल

Highlights हम सभी जानते हैं कि कप्तानी से काफी चीज जुड़ी होती हैं - शुभमन गिल मैं कई दिग्गज खिलाड़ियों के नेतृत्व में खेला हूं - शुभमन गिल वह इस आईपीएल में मेरी बहुत मदद करेगा - शुभमन गिल

अहमदाबाद: भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र में गुजरात टाइटंस की टीम का नेतृत्व करते हुए उन्हें भारतीय टीम में दिग्गज कप्तानों की अगुवाई में खेलने के अनुभव से मदद मिलेगी।

गिल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के नेतृत्व में खेला है तथा हाल में भारत को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। गिल को हाल में 2022 के आईपीएल चैंपियन गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया गया। पहले दो सत्र में कप्तान रहे हार्दिक पंड्या के फिर से मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद गिल को यह जिम्मेदारी सौंप गई। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 2018 में आईपीएल में पदार्पण करने वाले गिल इस टूर्नामेंट में पहली बार कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे।

गिल ने गुजरात टाइटंस द्वारा जारी किए गए वीडियो में कहा, "हम सभी जानते हैं कि कप्तानी से काफी चीज जुड़ी होती हैं। प्रतिबद्धता उनमें से एक है। अनुशासन उनमें से एक है। कड़ी मेहनत उनमें से एक है। वफादारी उनमें से एक है।" उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं कई दिग्गज खिलाड़ियों के नेतृत्व में खेला हूं और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। मेरा मानना है कि उन दिग्गज खिलाड़ियों की कप्तानी में खेलने के अनुभव से जो मैंने सीखा है, वह इस आईपीएल में मेरी बहुत मदद करेगा।"

