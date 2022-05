Umran Malik: टीम इंडिया में चयन होने पर उमरान मलिक के घर में जश्न का माहौल, पिता ने कहा- देश का शुक्रगुजार हूं

Highlights उमरान मलिक के पिता ने कहा- यह सब उनकी मेहनत की वजह से है पिता ने कहा- उमरान मलिक देश को गौरवान्वित करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हुआ है चयन

श्रीनगर: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया में चयन होने पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक के घर में जश्न का माहौल है। इस खबर के बाद से परिवार के लोगों और उनके दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उमरान के करीबियों द्वारा मिठाइयां बांटी गईं। जम्मू-कश्मीर से आने वाले युवा क्रिकेटर के पिता ने इस मौके पर कहा इतना प्यार देने के लिए मैं देश का शुक्रगुजार हूं। यह सब उनकी मेहनत की वजह से है। वह देश को गौरवान्वित करेंगे।

उमरान मलिक आईपीएल में अपनी तेज और घातक गेंदबाजी से सिलेक्टर्स को प्रभावित किया है। उन्हें आईपीएल के इस सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम मिला है। उमरान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में लिया गया है।

Jammu, J&K | Umran Malik's family & friends celebrate his selection into India's squad for T20I series against South Africa



I am thankful to the country for giving him so much love. All this is because of his hard work. He will make the country proud: Umran Malik's father pic.twitter.com/C42W9IskzG