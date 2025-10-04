रोहित शर्मा की जगह लेने के बाद शुभमन गिल विश्व कप 2027 से पहले कितने ODI मैचों में भारत का नेतृत्व कर सकते हैं?

नई दिल्ली: 50 ओवरों की टीम में बदलाव के साथ, शुभमन गिल को भारत का नया एकदिवसीय कप्तान घोषित किया गया है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेलनी है, जिसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन केवल बल्लेबाज़ के रूप में। शुभमन गिल के पास अब एक और प्रारूप की ज़िम्मेदारी है क्योंकि वह टेस्ट कप्तान भी हैं।

उन्होंने रोहित शर्मा के इस प्रारूप से संन्यास लेने के बाद यह पद संभाला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों की घोषणा के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने तर्क दिया कि गिल को अभी कप्तान नियुक्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रबंधन को उन्हें 50 ओवरों के प्रारूप में अपनी भूमिका के अभ्यस्त होने के लिए समय देना होगा।

अहमदाबाद में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अगरकर ने कहा, "ज़ाहिर है, किसी न किसी स्तर पर आपको यह देखना होगा कि अगला विश्व कप कहाँ होगा।" उन्होंने आगे कहा, "यह [वनडे] एक ऐसा प्रारूप है जो अब सबसे कम खेला जाता है, इसलिए आपको अगले खिलाड़ी को, या अगर कोई और खिलाड़ी आने वाला है, तो उसे खुद को तैयार करने या योजना बनाने के लिए उतने मैच नहीं मिलते।"

उन्होंने कहा, "अभी दो साल बाकी हैं, शायद यह लंबा समय लगे, लेकिन हमें ठीक से पता नहीं है कि हम कितने वन-डे मैच खेल पाएँगे।" विश्व कप के नज़दीक आते-आते हम मौजूदा मैचों से थोड़ा ज़्यादा खेल सकते हैं, लेकिन आखिरी वनडे मैच हमने चैंपियंस ट्रॉफी में 8 या 9 मार्च को खेला था, और अगला मैच 19 अक्टूबर को है, इसलिए इस समय वनडे क्रिकेट थोड़ा चुनौतीपूर्ण है।"

मुख्य चयनकर्ता ने यह भी कहा, "तीनों प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना बहुत मुश्किल है, न सिर्फ़ चयनकर्ताओं के लिए, बल्कि कोच के लिए भी, क्योंकि तीन अलग-अलग लोगों के साथ योजना बनाना कभी आसान नहीं होता।" इस बीच, गिल अब 2027 के वनडे विश्व कप के लिए भारत की योजना के केंद्र में होंगे।

2027 के वनडे विश्व कप से पहले गिल कितने मैचों में भारत की कप्तानी कर सकते हैं?

भारत को 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला से 27 वनडे मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के बाद, जिसमें पाँच टी20 मैच भी शामिल हैं, भारतीय टीम नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका और जनवरी में न्यूज़ीलैंड की तीन-तीन मैचों की दो श्रृंखलाओं के लिए मेज़बानी करेगी।

इसके बाद भारत जून 2026 में अफ़ग़ानिस्तान की तीन वनडे मैचों की मेज़बानी करेगा और फिर जुलाई में इतने ही मैचों के लिए इंग्लैंड जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज की तीन वनडे मैचों की मेज़बानी करेगी, अक्टूबर-नवंबर 2026 में न्यूज़ीलैंड की भी तीन वनडे मैचों की मेज़बानी करेगी और अंत में दिसंबर 2026 में श्रीलंका की घरेलू श्रृंखला की मेज़बानी करेगी।

इस बीच, भारत सितंबर 2026 में बांग्लादेश की एक सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भी जाएगा, जिसमें तीन वनडे मैच शामिल हैं। यह श्रृंखला अगस्त 2025 में आयोजित होनी थी, लेकिन इसे अगले वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया।

2027 के एकदिवसीय विश्व कप से पहले भारत का एकदिवसीय कार्यक्रम:

अक्टूबर-नवंबर 2025 - ऑस्ट्रेलिया दौरा (विदेश में)

नवंबर-दिसंबर 2025 - दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

जनवरी 2026 - न्यूज़ीलैंड एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

जून 2026 - अफ़ग़ानिस्तान एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

जुलाई 2026 - इंग्लैंड दौरा (विदेश में)

सितंबर-अक्टूबर 2026 - वेस्टइंडीज एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

अक्टूबर-नवंबर 2026 - न्यूज़ीलैंड एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

दिसंबर 2026 - श्रीलंका एकदिवसीय श्रृंखला (घरेलू)

सितंबर 2026 - बांग्लादेश दौरा, अगस्त 2025 से पुनर्निर्धारित (विदेश में)