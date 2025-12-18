Haryana vs Jharkhand, Final: सिक्स और 45 गेंद में शतक?, फाइनल में किशन की धमाकेदार पारी, 49 गेंद, 101 रन, 6 चौके और 10 छक्के, वीडियो

Highlights Haryana vs Jharkhand, Final: टूर्नामेंट में किशन का दूसरा शतक था। Haryana vs Jharkhand, Final: पारी में छह चौके और 10 छक्के शामिल थे। Haryana vs Jharkhand, Final: सुमित कुमार ने 15वें ओवर में बोल्ड कर दिया।

Haryana vs Jharkhand, Final: झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ तेज शतक बनाया। किशन ने मात्र 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अंशुल कंबोज की गेंद पर कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। ​​बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 49 गेंदों में 101 रन बनाए। उन्हें सुमित कुमार ने 15वें ओवर में बोल्ड कर दिया। उनकी इस पारी में छह चौके और 10 छक्के शामिल थे। यह टूर्नामेंट में किशन का दूसरा शतक था।

Leading from the front! 🫡



Ishan Kishan with a magnificent hundred in the #SMAT final 💯



The Jharkhand captain walks back for 1⃣0⃣1⃣(49) 👏



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51pic.twitter.com/PJ7VI752wp — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

Leading from the front! 🫡



Ishan Kishan with a magnificent hundred in the #SMAT final 💯



The Jharkhand captain walks back for 1⃣0⃣1⃣(49) 👏



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51pic.twitter.com/PJ7VI752wp — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

Power-packed finish 💪



Anukul Roy 🤝 Robin Minz



A solid show with the bat and Jharkhand have set a mammoth target of 2⃣6⃣3⃣ in the final 🎯



This is the highest total in #SMAT Final history 👏



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/zaNMVxEKgn — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में त्रिपुरा के खिलाफ नाबाद 113 रन बनाए थे। इस पारी की बदौलत किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। अब इस प्रतियोगिता में उनके नाम पांच शतक हैं, जो अभिषेक शर्मा के बराबर है।

Maximum x 3⃣ 💪



Jharkhand captain Ishan Kishan is on song in the #SMAT final 👏



He brings up a quick-fire fifty!



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51pic.twitter.com/n5OS4erRFu — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

Perfect start with the ball 👌



2⃣ wickets in the first over for Vikash Singh and Jharkhand 👏



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo#SMAT | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/8yHlYFWQmA — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025