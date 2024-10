Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: 310 गेंद में ट्रिपल शतक?, सहवाग क्लब में हैरी, देखें टॉप-4 लिस्ट, मुल्तान में कई रिकॉर्ड टूटे

Highlights Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: 310 गेंद में तिहरा शतक बनाया। Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: 29 चौके और 3 छक्के मारे। Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: हैरी ब्रुक ने 322 गेंद का सामना किया।

Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: कमाल के साथ धमाल। हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान के मुल्तान में रिकॉर्ड की बारिश कर दी। हैरी ने 310 गेंद में तिहरा शतक बनाया। हैरी ब्रुक ने 322 गेंद का सामना किया और 317 रन की पारी खेली। इस दौरान 29 चौके और 3 छक्के मारे। वीरेंद्र सहवाग ने 278 गेंद में तिहरा शतक बनाया था। पाकिस्तान के बॉलर के 2 दिन से गेंदबाजी कर रहे थे।

THE HISTORIC MOMENT 🔥



The talented Harry Brook reaches his triple century off just 310 balls.



Crazy stuff #PAKvsENGpic.twitter.com/Ea7vyTabds — Cricket.com (@weRcricket) October 10, 2024

Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

952/6डी - श्रीलंका बनाम भारत, कोलंबो, 1997

903/7डी - इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 1938

849 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, 1930

823/7 दिन - इंग्लैंड बनाम पाक, मुल्तान, 2024*

790/3डी - वेस्टइंडीज बनाम पाक, किंग्स्टन, 1958।

जो रूट ने 262 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन 7 विकेट 823 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। रूट ने पारी में 375 गेंद का सामना किया और 17 चौके मारे। बेन डकेट (84 रन) और जाक क्राउले (78 रन) के साथ दो और शतकीय साझेदारी निभाईं।

Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: सबसे तेज़ तिहरा शतक (गेंदों का सामना करके)-

278 - वीरेंद्र सहवाग बनाम दक्षिण अफ्रीका, चेन्नई, 2008

310 - हैरी ब्रूक बनाम PAK, मुल्तान, 2024*

362 - मैथ्यू हेडन बनाम ZIM, पर्थ, 2003

364 - वीरेंद्र सहवाग बनाम PAK, मुल्तान, 2004

An innings bursting with skill, invention, fitness and absolute determination.



The most fitting innings in which to become our leading all-time Test run scorer.



Batted, Joe 👏 pic.twitter.com/LAMM5AsohW — England Cricket (@englandcricket) October 10, 2024

Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ तिहरा शतक-

365* - गैरी सोबर्स (वेस्टइंडीज), किंग्स्टन, 1958

335* - डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड, 2019

334* - मार्क टेलर (ऑस्ट्रेलिया), पेशावर, 1998

309 - वीरेंद्र सहवाग (भारत), मुल्तान, 2004

317 - हैरी ब्रुक (इंग्लैंड), मुल्तान, 2024

Harry Brook PAK vs ENG 1st Test, Day 4 LIVE score: टेस्ट में इंग्लैंड के लिए तिहरा शतक-

364 - लियोनार्ड हटन बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 1938

336* - वैली हैमंड बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 1933

333 - ग्राहम गूच बनाम भारत, लॉर्ड्स, 1990

325 - एंडी संधम बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, 1930

310* - जॉन एड्रिच बनाम न्यूजीलैंड, लीड्स, 1965

317 - हैरी ब्रूक बनाम PAK, मुल्तान, 2024।