Harmanpreet Kaur Series Loss 2024: बल्ले पर लगी जंग!, 7 मैच, 6 पारी, केवल 2 चौके, 26 रन, दोहरे अंक से भी दूर, ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में भारतीय कप्तान का बुरा हाल, फैंस ने लगा दी क्लास!

Harmanpreet Kaur T20I Series Loss 2024: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह से फेल हो गई। एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज के दौरान रन बनाने और कप्तानी करने में फेल हो गई। 7 मैच में 6 पारी खेलकर केवल 2 चौके लगाई और 26 रन बना सकी। टेस्ट में खाता नहीं खोल सकी।

Harmanpreet Kaur’s last 7 ODI innings :



4, 5, 52, 14, 9, 5, 3 (Today)



- But no one's daring to utter a peep.🤐 pic.twitter.com/ieqjGB8Dzi — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952_) January 2, 2024

Harmanpreet Kaur continues her disappointment. She has single digit score in last 7 innings. Pathetic. Her performance is getting down and down. If she was in any international team, she would have been dropped. Surprisingly, she is the captain. — IRANNA MAHOOR (@ImIranna) January 9, 2024

तीन मैचों की वनडे सीरीज में 9, 5 और 3 रन बना सकी। टी20 सीरीज में 6 और 3 रन बनाई। एक मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम महिला टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत को सात विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। सलामी बल्लेबाज बेथ मोनी 45 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कप्तान एलिसा हीली ने 55 रन का योगदान दिया।

Harmanpreet kaur and deepti Sharma do not deserve to play for India.



Have some mercy on Indian women's cricket and step down from capantincy. #indvsaus — Cricketgramm (@AnkNeg) January 9, 2024

इस सीरीज के दूसरे टी20 मैच में अपनी टिप्पणियों के बाद हरमनप्रीत कौर को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने मैच के बाद के साक्षात्कार में उस खेल में श्रेयंका पाटिल की गेंदबाजी पर उंगली उठाई और भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20ई सीरीज हारने के बाद प्रशंसकों ने टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाया।

Harmanpreet Kaur with a massive 3(6) today. Wonder who she'll blame after the match — Advit (@advitwake) January 9, 2024

Where has Harmanpreet Kaur set her field? In the sky? 🤣 People who take their positions for granted are bound to fail! https://t.co/8BScqcoNvs — H G Tannhaus (@tannhaushg) January 9, 2024