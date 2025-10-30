VIDEO: हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद हुईं इमोशनल, फूट-फूटकर रोने लगीं कप्तान

IND W Vs AUS W, ICC Women's World Cup Semifinal: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, जब टीम इंडिया ने ICC महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की। जीत के जश्न के बीच, भारत की स्टार बैटर हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स खुशी के मारे रो पड़ीं, वे उस पल की अहमियत से बहुत ज़्यादा खुश थीं।

339 रनों के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, भारत काफी हद तक रोड्रिग्स पर निर्भर था, जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, और कौर ने भी 89 रनों का बेहतरीन योगदान दिया। उनकी निडर बैटिंग और दबाव में शांत रहने के तरीके ने भारत को महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज़ में से एक तक पहुंचाया। जैसे ही विनिंग रन बने, टीम इंडिया की खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो सालों की कड़ी मेहनत, लगन और दुनिया के मंच पर पूरे हुए सपनों को दिखा रहा था।

यह जीत न सिर्फ़ स्किल की जीत थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की भावना और हिम्मत का भी सबूत थी। खिलाड़ी, स्टाफ और फ़ैन्स सब एक साथ खुशी से झूम उठे, और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जिसने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ फ़ाइनल में जगह दिलाई।

कौर और रोड्रिग्स के इमोशनल रिएक्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया, जो भारतीय क्रिकेट के गौरव, खुशी और जुनून को दिखाता है। यह यादगार पल टीम और सपोर्टर्स दोनों की यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा, क्योंकि वे वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए आखिरी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं।