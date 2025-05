Video: यूक्रेन यात्रा के दौरान कथित तौर पर कोकीन का बैग छिपाते देखे गए इमैनुएल मैक्रों, फ्रांसीसी मीडिया ने दावे को बताया 'बेतुका'

Highlights इमैनुएल मैक्रों का हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान कोकीन का बैग ले जाते हुए देखा गया यह घटना पोलैंड से यूक्रेन की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, जब रिपोर्टर कमरे में दाखिल हुए

Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान कोकीन का बैग ले जाते हुए देखा गया। यह घटना पोलैंड से यूक्रेन की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, जब रिपोर्टर कमरे में दाखिल हुए। मैक्रों जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिल रहे थे।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मैक्रों को कोकीन के बैग के साथ पकड़ा गया है, और कुछ का कहना है कि मर्ज़ ने कोक स्ट्रॉ या चम्मच छुपा रखा था। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वायरल वीडियो में नेताओं को एक टेबल पर बैठे हुए दिखाया गया है, उनके पास सफेद पाउडर से भरा एक छोटा बैग और धातु का एक चम्मच दिखाई दे रहा है। मैक्रोन कथित तौर पर बैग को जेब में रख लेते हैं जबकि मर्ज़ चम्मच को छिपाते हुए दिखाई देते हैं।

उपयोगकर्ता @CollinRugg द्वारा एक्स पोस्ट के अनुसार, फ्रांसीसी मीडिया अब नेताओं का बचाव करने के लिए दौड़ रहा है, यह दावा करते हुए कि दावों का समर्थन करने के लिए "कोई सबूत नहीं" है। आउटलेट सुझाव दे रहा है कि मैक्रोन ने जो वस्तु पकड़ी थी वह एक रूमाल था। फ्रांसीसी आउटलेट के अनुसार, कोई भी अन्य सुझाव एक "षड्यंत्र सिद्धांत" है।

NEW: French media is shutting down social media rumors that French President Emmanuel Macron was caught with a bag of cocaine during a trip to Ukraine.



The moment was caught during a train ride from Poland to Ukraine when reporters entered the room.



Macron was meeting with the… pic.twitter.com/RMoKQ5VkUt