Hardik Pandya-Varun Chakaravarthy IND vs SA, 3rd T20I: 48 गेंद, 3 विकेट और 104 रन, हार्दिक और वरुण पर चौके और छक्के की बारिश?

Hardik Pandya-Varun Chakaravarthy IND vs SA, 3rd T20I: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में 11 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। एक समय ऐसा लग रहा कि भारत के हाथ से मैच निकल गया। अंतिम 12 गेंद में 51 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और 26 रन दे डाले। मार्को जानसन ने तूफानी गति से रन कूटे। अंतिम 6 गेंद पर 25 रन की जरूरत थी। गेंद अर्शदीप सिंह की हाथ में थी। पहली गेंद पर एक रन, दूसरी पर 6 रन बने। तीसरी गेंद पर सिंह ने जानसन की तूफानी पारी को विराम दिया।

फिर अगली 3 गेंद पर 6 रन बने और भारतीय टीम 11 रन से जीत हासिल की। इस बीच भारत के दो गेंदबाज इस मैच को जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 4-4 ओवर (8 ओवर यानी 48 गेंद) में केवल 3 विकेट निकाले और 104 रन खर्च कर डाले। हार्दिक पांड्या कभी 19वां ओवर को याद नहीं रखेंगे।

#TeamIndia emerge victorious in a high-scoring thriller in Centurion 🙌



They take a 2⃣-1⃣ lead in the series with one final T20I remaining in the series 👏👏



Scorecard - https://t.co/JBwOUChxmG#SAvINDpic.twitter.com/StmJiqhI7q— BCCI (@BCCI) November 13, 2024

अक्षर पटेल (चार ओवर में 1-29) की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (3-37) की चतुराई के सामने दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा रह गया। तिलक वर्मा (नाबाद 107) के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर छह विकेट पर 219 रन बनाये।

जवाब में हेनरिच क्लासेन (41) के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिखी, जब उसे 14 गेंद में 53 रन बनाने थे। मार्को जानसेन हालांकि आक्रामक इरादों से ही आये थे और 17 गेंद में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से उन्होंने मेजबान टीम को मैच में लौटाने की कोशिश की।

अर्शदीप सिंह ने जानसेन को तीन गेंद बाकी रहते पगबाधा आउट करके भारत को चार मैचों की सीरीज में 2 . 1 की अपराजेय बढ़त दिला दी। चौथा और आखिरी मैच शुक्रवार को खेला जायेगा। दक्षिण अफ्रीका के लिये क्लासेन ने 22 गेंद में 41 रन बनाये और जानसेन ने आक्रामक अर्धशतक जड़ा। दक्षिण अफ्रीका की टीम सात विकेट पर 208 रन ही बना सकी।

रिकी रिकेलटन (20) एक बार फिर नाकाम रहे। रीजा हेंडरिक्स (21) को भी वरुण चक्रवर्ती ने पगबाधा आउट किया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम (29) आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स को अक्षर पटेल ने आउट किया। क्लासेन ने चक्रवर्ती को तीन छक्के जड़े।

उधर हार्दिक पंड्या ने डेविड मिलर (18) को अक्षर के हाथों लपकवाया। इससे पहले भारतीय पारी में तिलक को अभिषेक वर्मा का बखूबी साथ मिला जिन्होंने 50 रन की आक्रामक पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बाईस वर्ष के तिलक ने अपनी 57 रन की पारी में सात छक्के और आठ चौके लगाये।

उनकी पारी की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 प्रारूप में दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। अभिषेक ने खराब फॉर्म से उबरते हुए 25 गेंद में पांच छक्कों और तीन चौकों की मदद से 50 रन बनाये । तिलक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स लगाये। उन्होंने दूसरे विकेट के लिये अभिषेक के साथ 107 रन जोड़े।

इससे पहले संजू सैमसन खाता खोले बिना आउट हो गए थे। बीच के ओवरों में केशव महाराज ने रनगति पर अंकुश लगाया लेकिन तिलक ने आखिरी छह ओवरों में 22 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को बड़ा स्कोर दिलाया । कप्तान सूर्यकुमार यादव (एक), हार्दिक पंड्या (18) और रिंकू सिंह (8) नाकाम रहे। सैमसन को मार्को जानसेन ने नीचे की ओर जाती गेंद पर आउट किया।

पहले मैच में शतक जमाने वाले सैमसन लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं खोल सके। इसके बाद हालांकि अभिषेक और तिलक ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव भी बना दिया। अभिषेक ने आठ मैचों से चले आ रहे खराब फॉर्म को अलविदा कहते हुए उम्दा पारी खेली।