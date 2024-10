विराट कोहली से आगे निकले हार्दिक पांड्या, अर्शदीप को भी पीछे छोड़ा, बांग्लादेश के खिलाफ दिखाया जलवा, बनाए ये रिकॉर्ड

Highlights हार्दिक पांड्या ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ा सबसे ज़्यादा टी20I मैच छक्के के साथ खत्म करने का नया रिकॉर्ड बनाया पांचवीं बार छक्का लगाकर मैच खत्म करके हार्दिक ने विराट को पीछे छोड़ दिया

नई दिल्ली: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा टी20I मैच छक्के के साथ खत्म करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। हार्दिक ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर में खेले गए पहले टी20I मैच में हासिल की। ​​मैच में हार्दिक ने अपना ऑलराउंड खेल दिखाया। पांचवीं बार छक्का लगाकर मैच खत्म करके हार्दिक ने विराट को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले कोहली चार बार छक्का लगाकर मैच खत्म कर चुके हैं। कोहली अब टी20 से संन्यास ले चुके हैं इसलिए विराट से हार्दिक अब आगे ही रहेंगे ये तय है।

पहले हार्दिक ने चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया और 6.50 की इकॉनमी रेट से रन बनाए। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हार्दिक ने बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया और सिर्फ़ 16 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। उनकी धमाकेदार पारी 243.75 की स्ट्राइक रेट से आई।

अपनी शानदार पारी के दौरान हार्दिक ने विकेटकीपर के सिर के ऊपर से नो-लुक रैंप शॉट भी खेला जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इसके अलावा हार्दिक (87 विकेट) तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (86 विकेट) को पीछे छोड़ते हुए टी20आई में भारत के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। युजवेंद्र चहल 96 विकेट के साथ इस प्रारूप में भारत के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं।

अर्शदीप को उनके शानदार स्पेल के लिए 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चुना गया, जिसमें लिटन दास का अहम विकेट भी शामिल था। भारत अब तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे है। मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने अपनी पूरी पारी में संघर्ष किया, जिसमें कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (25 गेंद पर 27 रन, 1 चौका, 1 छक्का) और मेहदी हसन मिराज (32 गेंद पर 35* रन, 3 चौके) ही उल्लेखनीय योगदान दे पाए। बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन पर आउट हो गई।

Just the start we wanted! Enjoying every moment out there. Thanks for the love Gwalior 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/SBkugjsAXr — hardik pandya (@hardikpandya7) October 6, 2024

अर्शदीप भारत के स्टैंडआउट गेंदबाज रहे, जिन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट लिए। दो साल के अंतराल के बाद टीम में वापसी कर रहे वरुण चक्रवर्ती ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। मयंक यादव, वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या ने भी एक-एक विकेट लिया। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा (7 गेंदों पर 16 रन) के दुर्भाग्यपूर्ण रन-आउट से हुई। हालांकि, संजू सैमसन (19 गेंदों पर 29 रन, 6 चौके) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (14 गेंदों पर 29 रन, 2 चौके, 3 छक्के) ने दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसके बाद हार्दिक ने डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी (15 गेंदों पर 16* रन, 1 छक्का) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी करके आसान जीत हासिल की।