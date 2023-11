Highlights विराट कोहली का आज 35 वां जन्मदिवस है विराट ने अब तक भारतीय टीम की ओर से 68 टेस्ट मैच में कप्तानी की है टेस्ट मैच में उन्हें सफलता मिली है

Happy Birthday Virat Kohli: भारतीय क्रिकेटर और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली का आज 35 वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में अंडर 19 विश्व कप जीत कर की थी। इसी साल उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच में भी खेल कर डेब्यू किया था। वो इस वजह से काफी फेमस हैं क्योंकि वो असाधारण तरीके से खेलते हुए अच्छा स्कोर करने में सफल रहे हैं। अपनी मेहनत के कारण ही उन्होंने अनेकों रिकॉर्ड तोड़े और लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे हैं।

विराट चौथी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और यह उनका कारनामा विश्व के टॉप 10 बल्लेबाजों की गिनती में आता है।

विराट अब तक भारतीय टीम की ओर से 111 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जब उन्होंने 8,676 रनों का स्कोर 49.29 की औसत से बनाया। इसके साथ ही उन्होंने 29 शतक और अर्धशतक भी लगाएं, जिसमें उनके बेस्ट स्कोर 254 रहे हैं। वहीं, भारतीय टीम से वो एक मात्र बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने पांचवें सबसे ज्यादा स्कोर किया। लेकिन, अभी भी इस फेहरिस्त में सचिन तेंदुलकर 15,92 रनों के साथ टॉप पर हैं।

विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 68 टेस्ट मैच खेले

उनका जन्म दिल्ली में हुआ है, वह भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने 68 टेस्ट मैच में 40 जीते, 17 में टीम को हार मिली और 11 ड्रॉ रहे। इसके अलावा उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार पांच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप गदाएं अर्जित कीं, जो लगातार पांच वर्षों तक सीज़न की शीर्ष रैंकिंग टीम के रूप में समाप्त हुई।

भारतीय टीम के पूर्व कोच रहे रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ उन्होंने भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टेस्ट मैच में उनके साथ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज आदि शामिल रहे हैं, इसलिए वो मैच में सफलता पाने में कामयाब रहे।

#WATCH | Odisha: Sand artist Sudarshan Patnaik created a sand sculpture of Indian cricketer Virat Kohli on the occasion of his birthday, in Puri. pic.twitter.com/AT8KBA08Ek