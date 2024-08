Gus Atkinson ENG vs SL: चौका और पहला टेस्ट शतक, लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में एटकिंसन, श्रीलंका बॉलर पर टूटे, चौके और छक्के की बारिश

Highlights Gus Atkinson ENG vs SL: Gus Atkinson ENG vs SL: Gus Atkinson ENG vs SL:

Gus Atkinson ENG vs SL: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने 33 वां शतक बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। रूट के 143 रन पर आउट होने के बाद तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने मोर्चा संभाल लिया। लॉर्ड्स में शतक पूरा किया। करियर में पहली बार शतकीय पारी खेली। एटकिंसन ने चौका जमाकर शतक लगाया। 109 गेंद में 108 रन नाबाद हैं और इस दौरान 12 चौके और 4 छक्के मारे। एटकिंसन का 5वां टेस्ट मैच है। 5 मैच के 6 पारी में 173 रन बना चुके हैं। इस दौरान झोली में 27 विकेट भी शामिल किया है। एटकिंसन ने 9 वनडे और 3 टी20 मैच भी खेले हैं।

📅 June 2024 - Never played Test cricket



📅 August 2024 - Has his name on both sides of the Lord's honours board



Gus Atkinson is some cricketer 🔥 pic.twitter.com/XHQtynVcca — England Cricket (@englandcricket) August 30, 2024

पहले दिन जो रूट ने रिकॉर्ड 33वें टेस्ट शतक जमाकर पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक की रिकॉर्ड की बराबरी की। रूट ने लॉर्ड्स पर शतक जमाकर कई कारनामा किया। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 416 रन बनाए लिए हैं। रूट ने 143 रन की पारी खेली। लॉर्ड्स में उनका छठा टेस्ट शतक है।

Gus Atkinson in his first Test summer at Lord’s:



- 5 wicket honours board

- 10 wicket honours board

- 100 honours board



Productive 😍 pic.twitter.com/rYZGCstmrm — England's Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) August 30, 2024

A hundred at Lord's 💯



Truly a moment Gus Atkinson will NEVER forget ❤️ pic.twitter.com/Nth6qJOhYN — England Cricket (@englandcricket) August 30, 2024