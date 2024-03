Highlights दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार गए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के जबड़े से जीत छीनने में कामयाब रहे। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है।

Gujarat Titats vs Sunrisers Hyderabad Live Streaming: विश्व कप विजेता पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले संस्करण के उपविजेता गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है। दोनों टीम दूसरी जीत पर फोकस करेंगे। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टाइटंस मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के जबड़े से जीत छीनने में कामयाब रहे, लेकिन अपने दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार गए। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा।

जीटी बनाम एसआरएच आमने-सामने के रिकॉर्डः जीटी के आईपीएल 2022 में पदार्पण (और चैंपियन बनने) के बाद से गुजरात और हैदराबाद ने अब तक केवल 3 मैच खेले हैं। जीटी ने 2 और हैदराबाद ने 1 जीता है। एसआरएच के खिलाफ गुजरात का अब तक का उच्चतम स्कोर 199 है और जीटी के खिलाफ हैदराबाद का उच्चतम स्कोर 195 है।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल , मोहित शर्मा, अजमतुल्लाह उमरजई, उमेश यादव, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुथार, स्पेंसर जॉनसन, संदीप वारियर, बीआर शरथ।

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, ट्रेविस हेड, वानिंदु हसरंगा, मार्को यानसेन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, सनवीर सिंह, हेनरिच क्लासेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मार्कण्डेय, उपेंद्र सिंह यादव, उमरान मलिक, नीतिश कुमार रेड्डी, फजलहक फारूकी, शाहबाज अहमद, जयदेव उनादकट, आकाश सिह, जे सुब्रहमण्यन।

गुजरात टाइटन्स को अगर रविवार को होने वाले इंडियन प्रीमयर लीग (आईपीएल) मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार लय को रोकने की कोशिश करनी है तो उसे अपने गेंदबाजी आक्रमण में सुधार करना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाकर आईपीएल का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया और सत्र की पहली जीत हासिल की।

