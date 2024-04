RR vs GT: गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया, राशिद और गिल की शानदार पारी

Highlights राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से हराया गुजरात को 197 रन का लक्ष्य दिया था गुजरात ने ये लक्ष्य आखिरी गेंद पर पूरा किया

Rajasthan Royals Vs Gujarat Titans: आईपीएल 2024 के 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से हराया। संजू सैमसन की टीम ने गुजरात को 197 रन का लक्ष्य दिया था। गुजरात ने ये लक्ष्य आखिरी गेंद पर पूरा किया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 72 रन बनाए।

