Graham Thorpe Dies: 877 मैच, 74 शतक, 41932 रन और 262 फिफ्टी, 1988 में 18 साल में किया डेब्यू, 2005 में संन्यास, करियर में कई बॉलर को नानी याद दिलाई!

Graham Thorpe Dies: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार, 5 अगस्त को इसकी पुष्टि की। थोर्प ने 1993 से 2005 तक इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेले और उस दौरान 82 वनडे मैचों का भी हिस्सा रहे। थोर्प ने टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के लिए 6,744 रन बनाए। 44.66 की औसत से 16 शतक मारे। थोर्प ने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में 1988 में किया और 2005 में संन्यास लिया। पूरे करियर में कई गेंदबाजों को जमकर तोड़ा और नानी याद दिला दी। थोर्प ने 877 मैच खेलकर 74 शतक के सहारे 41932 रन बनाए।

It is with great sadness that we share the news that Graham Thorpe, MBE, has passed away.



There seem to be no appropriate words to describe the deep shock we feel at Graham's death. pic.twitter.com/VMXqxVJJCh — England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) August 5, 2024

थोर्प ने इस दौरान 262 अर्धशतकीय पारी खेली। 100 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में 16 शतक और 39 फिफ्टी पूरे किए। वनडे में 82 मैच खेलते हुए 2380 रन बनाए और 21 अर्धशतक पूरे किए। थोर्प ने प्रथम श्रेणी में 341 मैच खेले और 49 शतक और 122 अर्धशतक की मदद से 21,937 रन बनाए। लिस्ट-ए में 353 मैच खेलते हुए 10,871 रन ठोके और इस दौरान 9 शतक और 80 फिफ्टी पूरे किए।

RIP Thorpey .. Thanks for all the advice throughout my career,you were a great player and a brilliant team https://t.co/QPFq55nPCd have gone far too young but you leave as an England cricket legend … Thoughts with all who knew Thorpey and to all the family xxx — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 5, 2024

Terribly sad news.



Former England player and coach Graham Thorpe has died at the age of 55.



Forever in the hearts of the cricket family. ❤️ pic.twitter.com/ywHAyd0GJw — Test Match Special (@bbctms) August 5, 2024

It is with great sadness that we share the news of the passing of Surrey and England legend Graham Thorpe, MBE.



Everyone associated with the Club is devastated by the tragic news of Graham’s death. pic.twitter.com/gxHcbLK953 — Surrey Cricket (@surreycricket) August 5, 2024