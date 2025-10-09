कप्तान गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2027 विश्व कप टीम में जगह को लेकर चयनकर्ताओं को दिया कड़ा संदेश

नई दिल्ली: नवनियुक्त भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने 50 ओवर के प्रारूप में सीनियर स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि 2027 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम को उनकी "जरूरत है"। वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से अहमदाबाद में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले गिल ने इन सवालों का जवाब दिया कि क्या भारत वनडे में रोहित-कोहली युग से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगले 50 ओवर के विश्व कप में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखते हैं। गिल ने कहा, "हाँ, बिल्कुल।" गिल ने कहा कि कोहली और रोहित दोनों का अनुभव और कौशल आसानी से नहीं मिल सकता।

उन्होंने कहा, "दोनों के पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जो मैच जीते हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने मैच जीते हैं। और जिन खिलाड़ियों में ऐसा कौशल और गुण हैं, और जिन खिलाड़ियों के पास इस अनुभव के साथ ऐसे कौशल और गुण हैं, वे बहुत कम हैं। दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना कौशल, गुणवत्ता और अनुभव है। तो, इस लिहाज से, हाँ।"

रोहित और कोहली दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे वनडे ही एकमात्र ऐसा प्रारूप रह गया है जिसके लिए वे फिलहाल उपलब्ध हैं। कोहली फिलहाल लंदन में हैं और रोहित अपने मुंबई स्थित आवास पर हैं, दोनों के 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नई दिल्ली में वनडे टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

25 वर्षीय गिल, जो 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में भारत की कप्तानी करेंगे, ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे ड्रेसिंग रूम में वही "शांति" ला पाएँगे जो उनके पूर्ववर्ती रोहित शर्मा ने अपने नेतृत्व काल के दौरान पैदा की थी।

"भारत का नेतृत्व करना सम्मान की बात है"

गिल, जिन्हें हाल ही में भारत की एकदिवसीय टीम की कमान सौंपी गई, ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद उन्हें इस फैसले के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उन्हें इस बारे में थोड़ा पहले पता चला था। गिल ने अपनी कप्तानी की भूमिका में क्या लाना चाहते हैं, इस पर विचार करते हुए कहा, "भारत का नेतृत्व करना सम्मान की बात है। रोहित भाई का धैर्य और उन्होंने टीम के बीच जो दोस्ती का रिश्ता बनाया है, मैं उसे आत्मसात करना चाहता हूँ।"

गौतम गंभीर के साथ काम करने पर

युवा कप्तान ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अपने बढ़ते तालमेल के बारे में भी बात की, जो भारत के मौजूदा बदलाव के दौर के केंद्र में रहे हैं। गिल ने खुलासा किया, "हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हम खिलाड़ियों को सुरक्षित महसूस कराने के तरीके पर बातचीत करते हैं। साथ ही, हम तेज़ गेंदबाज़ों का एक समूह तैयार करने पर भी बात करते हैं, जो आगे के लिए बेहद ज़रूरी है।"

गिल का रोहित और कोहली का यह पुरज़ोर समर्थन ऐसे समय में आया है जब भारत की एकदिवसीय टीम में उनके भविष्य को लेकर बहस चल रही है, खासकर जब अगला एकदिवसीय विश्व कप 2027 में होना है और उससे पहले 50 ओवरों का खेल कैलेंडर अपेक्षाकृत सीमित है।

