100वां टेस्ट खेलने जा रहे रविचंद्रन अश्विन पर भड़के पूर्व भारतीय स्पिनर, लोगों ने लगा दी क्लास, जानें मामला

R Ashwin 100th Test: भारत के प्रमुख स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 7 मार्च को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ये बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन एक तरफ जहां पूरा देश और अश्विन के प्रशंसक उनके मील के पत्थर को छूने को लेकर खुश हैं वहीं भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने अश्विन को लेकर नाराजगी जाहिर की है और 'सम्मान' की कमी के लिए अश्विन से निराशा व्यक्त की है।

क्या है मामला

1983 से 1987 के बीच भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 एकदिवसीय मैच खेलने वाले शिवरामकृष्णन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "उनके 100वें टेस्ट की शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की। बस मेरा फोन काट दिया। उन्हें एक संदेश भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यही सम्मान हम पूर्व क्रिकेटरों को मिलता है।"

Tried calling him a few times to wish him for his 100th Test. Just cut off my call. Sent him a message, no reply. Thats the respect we former cricketers get

हालांकि इसके बाद कुछ लोगों ने लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के पुराने ट्वीट्स वायरल कर दिए जिनमें वह अश्विन को स्वार्थी बता रहे हैं और यह कहकर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे हैं कि अश्विन को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई स्पिन पिचों पर भारत के बल्लेबाज खुद फंस गए।

First disrespect the player. Later try to act like a victim that former players are not respected👍🏻 Nice

If he says he doesn’t respect former players, listen to him talk about Sachin, Sunny G, Kumble, MS. There’s immense respect just in the way he talks @LaxmanSivarama1https://t.co/7M8nWxsREB