डोमिनिका: भारत बुधवार से डोमिनिका में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। भारत ने इससे पहले आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेला था। डब्ल्यूटीसी फाइनल पहला टेस्ट भी था जिसमें टीम इंडिया ने अपने नए किट प्रायोजक एडिडास के साथ मैच खेला।

इस मैच में टीम इंडिया ने जो जर्सी पहनी थी, उसे भी प्रशंसकों ने खूब सराहा, खासकर इस वडह से कि इसमें सामने टीम का नाम लिखा था, जबकि पहले ऐसा होता था कि मुख्य स्पॉनसर का नाम वहां लिखा होता था।

ड्रीम-11 के नाम वाली जर्सी से फैंस नाखुश!

बहरहाल, अब ड्रीम11 ने इस महीने की शुरुआत में टीम की नई जर्सी स्पॉनसर बनने का अधिकार हासिल कर लिया था। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले नई जर्सी पहने खिलाड़ियों की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं और प्रशंसक इस बदलाव से नाखुश नजर आ रहे हैं।

Team India in the headshot session with the new jersey. pic.twitter.com/4l13eieL6R — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 11, 2023

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने नई जर्सी पहने हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक सेल्फी पोस्ट की। नई जर्सी पहले टीम इंडिया के कुछ अन्य खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ट्विटर पर सामने आई हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल के दौरान जहां टीम का नाम सामने लिखा था, उसके स्थान पर जर्सी पर सामने ड्रीम-11 के लोगो ने कई फैंस को नाराज कर दिया है।

Dream 11 logo on Indian team Jersey🤢 pic.twitter.com/4WyFDSwQOS — Abhishek (@be_mewadi) July 11, 2023

First MPL then Killer jeans and now Dream 11 😭 pic.twitter.com/2WAlDRoEb2 — गाभरु🚩 (@thoda_rude_hu) July 11, 2023

Can we have the Dream 11 logo removed ? Its so ugly — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) July 11, 2023

Pathetic.. sponsors should never replace your country name... — Shashtag (@sashg85) July 11, 2023

बताते चलें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत के लिए नए डब्ल्यूटीसी चक्र की शुरुआत होगी। भारत अब तक हुए दोनों डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने में सफल रहा है लेकिन 2019 में न्यूजीलैंड और इस साल ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में उसे हार मिली। 2023 के फाइनल में भारत की बल्लेबाजी प्रभावित करने में विफल रही।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में चेतेश्वर पुजारा नजर नहीं आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि युवा स्टार यशस्वी जयसवाल अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत नंबर 3 स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए कर सकते हैं।

वैसे वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन भी विवादों में रहा। जहां जयसवाल को चुने जाने की सराहना की गई, वहीं युवा खिलाड़ियों को मौका देने के बजाय विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए कई फैंस ने आलोचना भी की।

भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सरफराज खान को मौका नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी।