नई दिल्ली: बांग्लादेश और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों ने क्रिकेट को अपनी आगोश में ले लिया है। आईपीएल 2026 के प्रसारण पर बैन और आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारत न आने के फैसले की वजह दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का सीधा टकराव बीसीसीआई से है। बीसीबी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी सैयद अशरफुल हक, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के CEO भी रह चुके हैं, ने बांग्लादेश के फैसले पर अपनी राय दी।

बांग्लादेश ने 'सुरक्षा चिंताओं' का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा BCCI के अनुरोध के बाद बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने के ठीक बाद आया।

हक ने समझाया कि भारत सरकार बांग्लादेश के क्रिकेटरों को 'हेड-ऑफ-स्टेट' लेवल की सुरक्षा दे सकती है और उस स्थिति में, गेंद एक बार फिर बांग्लादेश के पाले में होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर बांग्लादेश भारत न जाने के अपने रुख पर कायम रहता है और वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला करता है, तो उसे रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा और BCCI के साथ विवाद भी हो सकता है।

अशरफुल ने द डेली स्टार को बताया, "इस मामले में, मुझे लगता है कि भारत सरकार कहेगी कि वे बांग्लादेश को 'हेड-ऑफ-स्टेट' लेवल की सुरक्षा देंगे। तब गेंद फिर से हमारे पाले में आ जाएगी। तब हम तय करेंगे कि हम यात्रा करेंगे या नहीं।"

उन्होंने समझाया, "मेरे अनुभव के आधार पर, टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ़ एक महीना पहले, वेन्यू बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा, अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है - या अगर ICC वेन्यू बदलने से मना कर देता है और बांग्लादेश बाहर हो जाता है - तो बोर्ड को वर्ल्ड कप रेवेन्यू का अपना हिस्सा मिलने की संभावना नहीं है। इससे BCCI के साथ सीधा टकराव भी हो सकता है।"

इस बीच, बांग्लादेश ने भारत के साथ देश के डिप्लोमैटिक संबंधों में लगातार गिरावट के बीच BCCI के निर्देशों पर दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग से तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर किए जाने के विरोध में IPL के आने वाले सीज़न के प्रसारण पर बैन लगा दिया है।

यहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि BCCI ने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को रहमान को 2026 की अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश देते समय कोई "तार्किक कारण" नहीं बताया। आईपीएल 2026 मार्च से शुरू होने वाला है।