England Women vs South Africa Women: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया, सोफी एक्लेस्टोन की कमाल, 12 गेंद और नाबाद 33

Highlights इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से सीरीज में मात दी। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अपनी पुख्ता तैयारियों का सबूत पेश किया। इंग्लैंड की टीम ने छह विकेट पर 176 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

England Women vs South Africa Women: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सोफी एक्लेस्टोन ने तीन मैचों की सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। सोफी एक्लेस्टोन को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से सीरीज में मात दी।

England finish the job 👊



Sophie Ecclestone claimed Player of the Match honours as the hosts registered a 3-0 T20I series win over South Africa!#ENGvSA scorecard: https://t.co/xHiP1aVdXBpic.twitter.com/AbDIfDNwRX