England Women vs India Women, 1st T20I 2025: 21 बार 50 से अधिक पार्टनरशिप?, दुनिया में सबसे आगे एस मंधाना-शेफाली वर्मा, देखिए टॉप-5 लिस्ट

Highlights England Women vs India Women, 1st T20I 2025: स्मृति मंधाना टीम की अगुआई कर रही हैं। England Women vs India Women, 1st T20I 2025: एन श्री चरणी को पदार्पण किया। England Women vs India Women, 1st T20I 2025: टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

England Women vs India Women, 1st T20I 2025: इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट ने शनिवार को यहां पांच मैचों की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ब्रंट का फैसला गलत साबित हुआ। पहले विकेट के लिए कप्तान स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 77 रन की साझेदारी की। मंधाना ने 31वीं बार अर्धशतक पूरा किया और कमाल की पारी खेल रही हैं। मंधाना चौके और छक्के की बारिश कर रही हैं।

The Indian and England women's teams observed a moment of silence before the first T20I to honour the victims of the Ahmedabad plane crash.



Both teams are wearing black armbands to express solidarity with those affected.#ENGvIND | #TeamIndiapic.twitter.com/J1qj6bQwAB— BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2025

England Women vs India Women, 1st T20I 2025: महिला T20I में सर्वाधिक 50 से अधिक रन (कोई भी विकेट)

21 - एस मंधाना, शेफाली वर्मा (IND-W)

20 - एलिसा हीली, बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया-डब्ल्यू)

18 - सुजी बेट्स, सोफी डिवाइन (NZ-W)

14 - कविशा एगोडागे, ईशा ओझा (यूएई-डब्ल्यू)

13 - ईशा ओझा, तीर्था सतीश (यूएई-डब्ल्यू)।

मंधाना और वर्मा ने 21 बार रिकॉर्ड साझेदारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हाथ की चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रही हैं, जिससे स्मृति मंधाना टीम की अगुआई कर रही हैं। भारत की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी को पदार्पण कीं।