England vs Sri Lanka, 1st Test 2024: इंग्लैंड 214 रन पीछे, 10 विकेट हाथ में, श्रीलंकाई टीम 236 पर ढेर, बशीर और वोक्स ने बांटे 6 विकेट, डेब्यू  कर रहे मिलन ने किया कमाल

Highlights England vs Sri Lanka, 1st Test 2024: डेब्यू मिलन ने कमाल की पारी खेली। England vs Sri Lanka, 1st Test 2024: श्रीलंका ने सात विकेट 113 रन तक गंवा दिए थे। England vs Sri Lanka, 1st Test 2024: बिना विकेट खोए 22 रन झोली में डाल लिए।

England vs Sri Lanka, 1st Test 2024: श्रीलंका ने बेहद खराब शुरुआत की। पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 236 पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने करारा जवाब दिया और स्टंप तक बिना विकेट खोए 22 रन झोली में डाल लिए। इंग्लैंड की टीम अभी भी 214 रन पीछे है और हाथ में 10 विकेट बाकी है। कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने अकेले 74 रन की पारी खेली। श्रीलंका ने सात विकेट 113 रन तक गंवा दिए थे जिसके बाद धनंजय (74) ने पदार्पण कर रहे मिलन रत्नायके (72 रन) के साथ आठवें विकेट के लिए 63 रन जोड़कर पारी को संभाला। मिलन ने कमाल की पारी खेली।

Debutant Milan Rathnayake's half-century helped Sri Lanka to a decent total, but England openers made a solid start before bad light stopped play in Manchester 👏#WTC25 | #ENGvSL 📝: https://t.co/UuaK0Zyr8tpic.twitter.com/W9Ctwxi7Dc — ICC (@ICC) August 21, 2024

धनंजय ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की गेंद पर डेन लॉरेंस को कैच देकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 84 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके मारे। श्रीलंका ने दूसरे सत्र में कामिंदु मेंडिस (12) और प्रबाथ जयसूर्या (10) के विकेट भी गंवाए। श्रीलंका ने इससे पहले लंच तक पांच विकेट पर 80 रन बनाए थे।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने सातवें ओवर में ही मेहमान टीम का स्कोर छह रन पर तीन विकेट कर दिया। दिनेश चांदीमल (17) और धनंजय ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन लंच से ठीक पहले बशीर की नीची रहती गेंद पर चांदीमल पगबाधा हो गए।

श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। गस एटकिंसन ने छठे ओवर में दिमुथ करुणारत्ने (02) को विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच कराके टीम को पहली सफलता दिलाई। क्रिस वोक्स ने अगले ओवर में निशान मदुष्का (04) और एंजेलो मैथ्यूज (00) को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को दोहरा झटका दिया।

कुसाल मेंडिस (24) ने कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन मार्क वुड की उछाल लेती गेंद उनके दाएं हाथ के अंगूठे को छूकर दूसरी स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद इस श्रृंखला में खेल रहा इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के बिना उतरा है जिन्हें इस महीने घरेलू मैच के दौरान पैर की मांसपेशियों में चोट लग गई थी।

ओली पोप कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं जबकि डैन लॉरेंस को जैक क्राउली की जगह पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के दौरान क्राउली के हाथ की अंगुली फ्रेक्चर हो गई थी।