England vs New Zealand: 10000 रन पूरे, रूट का 26वां टेस्ट शतक, इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त ली

Highlights 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 69 रन के स्कोर तक चार विकेट गंवा दिए थे। कप्तान बेन स्टोक्स (54) और पूर्व कप्तान जो रूट के बीच पांचवें विकेट की 90 रन की साझेदारी की। काइल जैमीसन द्वारा 54 रन पर आउट होने से पहले स्टोक्स ने तीसरे दिन अपना अर्धशतक बनाया।

England vs New Zealand: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धमाल कर दिया। अपना 26 वां टेस्ट शतक बनाया। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज में 5 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली। रूट 10,000 टेस्ट रन पार करने वाले दूसरे अंग्रेज और 14वें खिलाड़ी हैं।

लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन रूट ने अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टिम साउदी की गेंद यह रिकॉर्ड बनाया। वह एलिस्टेयर कुक के बाद 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे अंग्रेज भी बने और 31 साल और 157 दिन का समय लिया।

Has England’s win over New Zealand helped them up the #WTC23 table?



Find out ➡️ https://t.co/d3ELe8anA4pic.twitter.com/tqoq5kYRED — ICC (@ICC) June 5, 2022

1987 में भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे और तब से एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, महेला जयवर्धने, शिवनारायण चंद्रपॉल, कुमार संगकारा, एलिस्टेयर कुक, यूनुस खान और अब जो रूट मील के पत्थर तक पहुंच चुके हैं।

पूर्व कप्तान जो रूट के शतक और बेन फोक्स के साथ उनकी अटूट शतकीय साझेदारी से इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। पांच साल में रिकॉर्ड 64 मैच में टीम की कमान संभालने के बाद अप्रैल में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने वाले रूट ने नाबाद 115 रन की पारी खेली।

उन्होंने फोक्स (नाबाद 32) के साथ छठे विकेट के लिए उस समय 120 रन की अटूट साझेदारी की जब टीम 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। किसी टेस्ट की चौथी पारी में यह रूट का पहला शतक है। रूट ने 170 गेंद की अपनी पारी में 12 चौके जड़े जबकि फोक्स ने 92 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे।

Second Englishman and 14th player overall to cross 10,000 Test runs 👏



Joe Root – what a player 🙌#WTC23 | #ENGvNZ | https://t.co/WOCG8maBH3pic.twitter.com/3SxbB2i3mK — ICC (@ICC) June 5, 2022

दूसरा टेस्ट 10-14 जून तक नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। अपनी पारी के दौरान रूट अपने पूर्ववर्ती कप्तान एलिस्टेयर कुक के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। इन दोनों बल्लेबाजों ने ठीक 31 साल और 157 दिन की समान उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन के आंकड़े को छुआ।

यह रूट का 26वां टेस्ट शतक है और उन्होंने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर गारफील्ड सोबर्स की बराबरी कर ली। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 216 रन से की। उसे 61 रन की और दरकार थी जबकि उसके पांच विकेट शेष थे। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और मैदान पर दूधिया रोशनी की गई थी।

हालात बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थे और ऐसे में रूट और फोक्स ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की। रूट ने नाबाद 77 रन से पारी को आगे बढ़ाया जबकि फोक्स ने एक छोर पर टिके रहने को तरजीह दी। बाउंड्री लगाना आसान नहीं था और ऐसे में रूट ने स्ट्राइक रोटेट की। लक्ष्य जब 30 रन से कम रह गया तो उन्होंने टिम साउथी पर चौका जड़ा।

रूट ने काइल जैमीसन पर सीधे चौके के साथ 90 रन के निजी स्कोर को पार किया। इसके बाद वह भाग्यशाली रहे जब जेमीसन की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर चार रन के लिए चली गई। न्यूजीलैंड को करिश्मे के लिए दूसरी नई गेंद की जरूरत थी लेकिन रूट ने इसकी नौबत नहीं आने दी।

A special milestone for a special player 🌟



Details 👇https://t.co/9Dl6B4A4c5 — ICC (@ICC) June 5, 2022

पारी के 77वें ओवर में रूट 98 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि उनके टेस्ट करियर की रन संख्या 9,998 थी। उन्होंने साउथी पर मिड विकेट पर दो रन के साथ शतक और 10 हजार टेस्ट रन पूरे किए। रूट ने इसके बाद 79वें ओवर में साउथी पर तीन चौकों के साथ इंग्लैंड को जीत दिला दी।