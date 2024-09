England vs Australia, 3rd ODI 2024: अंग्रेज कप्तान हैरी ने ऑस्ट्रेलिया घमंड किया चकनाचूर?, 110 रन की विस्फोटक पारी खेल लगातार 14 मैच जीतने के अभियान रोका

Highlights England vs Australia, 3rd ODI 2024: ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप भी जीता था। England vs Australia, 3rd ODI 2024: पहले दो वनडे में इंग्लैंड को आसानी से हराया था। England vs Australia, 3rd ODI 2024: अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है।

England vs Australia, 3rd ODI 2024: आखिरकार नए इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने कारनामा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की 14 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म हो गया। आखिरी वनडे हार पिछले साल विश्व कप में लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी। लगातार सात हार के बाद इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया पर पहली वनडे जीत है।उन्होंने पिछली 15 आमने-सामने की प्रतियोगिता में से 12 में जीत हासिल की थी। इंग्लैंड ने तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच डकवर्थ लुईस पद्धति से 46 रन से जीता। हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 94 गेंद में 110 की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के हैं।

England vs Australia, 3rd ODI 2024: वनडे में लगातार सबसे ज्यादा जीत-

21 - ऑस्ट्रेलिया (जनवरी 2003 - मई 2003)

14 - ऑस्ट्रेलिया (अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024)

13 - श्रीलंका (जून 2023 - अक्टूबर 2023)

12 - दक्षिण अफ़्रीका (फरवरी 2005 - अक्टूबर 2005)

12 - पाकिस्तान (नवंबर 2007 - जून 2008)

12 - दक्षिण अफ्रीका (सितंबर 2016 - फरवरी 2017)।

England vs Australia, 3rd ODI 2024: इंग्लैंड ने थामा ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान

कप्तान हैरी ब्रुक के वनडे में पहले शतक की मदद से इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस पद्धति से 46 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज को जीवंत बनाए रखा। इंग्लैंड ने 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रुक के नाबाद 110 रन की मदद से जब 37.4 ओवर में चार विकेट पर 254 रन बनाए थे, तब भारी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद आगे खेल नहीं हो पाया। उस समय इंग्लैंड डकवर्थ लुईस पद्धति से काफी आगे था। इस तरह से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के वनडे में लगातार 14 मैच जीतने के अभियान पर रोक लगा दी।

England vs Australia, 3rd ODI 2024: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले इंग्लैंड के वनडे कप्तान

121 - इयोन मोर्गन, सिडनी, 2015

113* - माइकल एथरटन, द ओवल, 1997

110* - हैरी ब्रुक, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2024

102 - डेविड गॉवर, लॉर्ड्स, 1985।

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप भी जीता था। उसने पहले दो वनडे में इंग्लैंड को आसानी से हराया था और इस तरह से अब वह सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ब्रुक ने तब क्रीज पर कदम रखा जब इंग्लैंड 11 रन के अंदर दो विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था।

उन्होंने अपनी 94 गेंद की पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए तथा इस बीच अपने पिछले सर्वोच्च स्कोर 80 रन को पीछे छोड़ा। ब्रुक ने विल जैक्स (82 गेंद पर 84 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 रन की साझेदारी करके टीम को शुरुआती झटकाें से उबारा। बारिश के कारण खेल रोकने से पहले लियाम लिविंगस्टोन ने भी 20 गेंद पर नाबाद 33 रन की आक्रामक पारी खेली।

चोटिल जोस बटलर की जगह कप्तानी कर रहे ब्रुक ने मैच के बाद कहा,‘निश्चित तौर पर मैं काफी राहत महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस तरह का खेल दिखाने में सफल रहा जैसा मैं चाहता था। मैं वनडे में अपना पहला शतक लगाकर बहुत खुश हूं और उम्मीद है कि आगे यह सिलसिला जारी रहेगा।’

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 304 रन बनाए थे। उसकी तरफ से दूसरे वनडे में 74 रन बनाकर जीत के सूत्रधार रहे एलेक्स कैरी ने 65 गेंद पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 77 रन बनाए जबकि स्टीव स्मिथ ने 82 गेंद पर 60 रन की पारी खेली जिसमें पांच चौके शामिल हैं।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे आरोन हार्डी ने 26 गेंद पर तीन चौकों और दो छक्काें की मदद से 44 रन की आक्रामक पारी खेली जिससे आस्ट्रेलिया 300 रन की संख्या पार करने में सफल रहा। कैमरन ग्रीन ने 42 और ग्लेन मैक्सवेल ने 30 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 67 रन देकर दो विकेट लिए।