England Test captain Ben Stokes 2024: 'द हंड्रेड' ने किया बंटाधार!, कप्तान स्टोक्स बाहर, 21 अगस्त से टेस्ट सीरीज, श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड को झटका, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

Highlights England Test captain Ben Stokes 2024: पहला मैच 21 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। England Test captain Ben Stokes 2024: दूसरा टेस्ट मैच 29 अगस्त से खेला जाएगा। England Test captain Ben Stokes 2024: तीसरा और अंतिम टेस्ट 6 सितंबर से खेला जाएगा।

England Test captain Ben Stokes 2024: इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। द हंड्रेड के मौजूदा सीज़न में खेलते समय हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण शेष इंग्लिश समर से बाहर कर दिया गया है। नॉर्दर्न सुपर चार्जस की तरफ से मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेलते हुए तेजी से रन चुराने के प्रयास में 33 वर्षीय स्टोक्स के बाएं पांव की मांसपेशियां खिंच गई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। वह दो रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ उसका पहला मैच 21 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा।

Wishing you all the best in your recovery, Ben 👊 — England Cricket (@englandcricket) August 13, 2024

England vs sri lanka Test 2024: देखिए कार्यक्रम-

1. 21-25 अगस्त, पहला टेस्ट अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

2. 29 अगस्त-02 सितंबर, दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स, लंदन

3. 06-10 सितंबर, तीसरा टेस्ट केनिंग्टन ओवल, लंदन।

इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच छह सितंबर से ओवल में खेला जाएगा। स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड ने पिछले महीने वेस्टइंडीज को तीन टेस्ट मैच की सीरीज में 3-0 से हराया था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि मंगलवार को लीड्स में किए गए स्कैन के परिणामस्वरूप, स्टोक्स श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

Gus Atkinson's July 📝

Test debut ✅

Player of the Series ✅

ICC Men's Player of the Month ✅ pic.twitter.com/LRkE8TewaF — England Cricket (@englandcricket) August 13, 2024

स्टोक्स अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे पर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 21 अगस्त को ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होने वाली है। इंग्लैंड ने टीम में स्टोक्स के प्रतिस्थापन की घोषणा नहीं की है, जिसका नेतृत्व अब ओली पोप करेंगे।

🗓 2013

🏟 Durham



Broady rips through the Aussies, bowling us to an #Ashes series victory! #OnThisDay@laithwaites | Vintage Moments pic.twitter.com/ULhr1LetWy — England Cricket (@englandcricket) August 12, 2024