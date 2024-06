इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिपः एक ओवर में 38 रन लुटाए, इस गेंदबाज ने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया

Highlights काउंटी चैम्पियनशिप के इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर रहा। पांच वाइड रन मिले। सर्रे के खिलाफ यह ओवर फेंका।

वॉर्सेस्टरः इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर ने सोमवार को इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप के एक मैच में एक ओवर में 38 रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बीस वर्ष के बशीर ने वॉर्सेस्टर के लिये खेलते हुए सर्रे के खिलाफ यह ओवर फेंका जिसमें इंग्लैंड के ही डैन लॉरेंस ने पांच छक्के जड़े। छठी गेंद लेग साउड के बाहर से सीमा पर गई जिससे पांच वाइड रन मिले।

DAN LAWRENCE HAS JUST TAKEN 38 OFF AN OVER pic.twitter.com/QCzsWNaRUI