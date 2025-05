England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: 186 रन, 286 गेंद, 24 चौके और 1 छक्का कमाल करते हो नायर, इंग्लैंड में शतकीय पंच

Highlights England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: करुण नायर 17 चौके की मदद से 165 गेंद में 114 रन पर नाबाद है। England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: सरफराज खान ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: सरफराज खान ने 119 गेंद में 13 चौके की मदद से 92 की पारी खेली।

England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी के बाद 7 साल के बाद टीम इंडिया में शामिल करुण नायर ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और शतकीय पंच मारी। नायर 24 चौके और 1 छक्के की मदद से 246 गेंद में 186 रन पर नाबाद हैं। सरफराज खान ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। खान ने 119 गेंद में 13 चौके की मदद से 92 की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट की अटूट साझेदारी में 176 रन जोड़ लिये हैं। नायर को 89 के स्कोर पर तेज गेंदबाज अजीत सिंह डेल की गेंद पर पहली स्लिप में जीवनदान मिला था। भारतीय टीम 90 ओवर में 3 विकेट पर 409 रन बनाकर मजबूत हाल में है। ध्रुव जुरोल भी हाथ खोले और 82 रन पर नाबाद हैं।

इसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने नॉर्थम्पटनशर के लिये काउंटी क्रिकेट खेलने के अपने अनुभव का इस्तेमाल किया । उन्होंने 85 गेंद में पचासा पूरा किया । टेस्ट टीम में जगह पाने से नाकाम रहे सरफराज ने एहतियात के साथ शुरूआत करते हुए 85 गेंद में 50 रन पूरे किये । अर्धशतक जमाने के बाद उन्होंने खुलकर खेलना शुरू किया ।

इंग्लैंड लायंस के तेज गेंदबाजों ने अभिमन्यु ईश्वरन (08) और यशस्वी जायसवाल (24 रन, 55 गेंद) के विकेट जल्दी झटक लिए जिसके बाद नायर और सरफराज क्रीज पर बहुत सहज दिखे। भारत ए ने पहला विकेट कप्तान ईश्वरन के रूप में गंवाया जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हुल की गेंद पर पगबाधा आउट हुए।

जायसवाल अपने आउट होने के तरीके से बहुत निराश होंगे। वह एक घंटे तक क्रीज पर ज्यादातर समय इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने सहज होकर खेल रहे थे लेकिन तेज गेंदबाज एडी जैक की गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में कप्तान जेम्स रियू के हाथों लपके गए।