England County Cheteshwar Pujara: तीन मैचों में दूसरा शतक जड़ा, 113 गेंद, 11 चौके और 117 रन, ससेक्स ने 11 गेंद रहते 319 रन का लक्ष्य हासिल किया, समरसेट को 4 विकेट से दी मात

England County Cheteshwar Pujara: चेतेश्वर पुजारा का इंग्लैंड काउंटी में शानदार प्रदर्शन जारी है जिन्होंने लिस्ट ए के तीन मैचों में दूसरा शतक जड़कर ससेक्स को एकदिवसीय कप मैच में समरसेट पर चार विकेट की आसान जीत दिलाने में मदद की। पुजारा ने 113 गेंद में 11 चौके जड़ित नाबाद 117 रन की पारी खेली जिससे शुक्रवार को ससेक्स ने 11 गेंद रहते 319 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

Sharks win by four wickets! 🙌 #SharkAttack pic.twitter.com/lD5O1aLQ8Q

हालांकि पुजारा के शतक से ससेक्स के ग्रुप तालिका में स्थान पर कोई बदलाव नहीं हुआ जिसमें वह ग्रुप बी में नौ टीमों में निचले स्थान पर बरकरार है। यह ससेक्स की इस साल की प्रतियोगिता में पहली जीत थी। पुजारा भारत के लिए अंतिम बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में खेले थे लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं दी गयी।

Centurion Cheteshwar Pujara spoke with @AdrianHarms and @BBCSussexSport following our win over Somerset. 🗣 pic.twitter.com/TlLRHXsrUz