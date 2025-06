ENG-W vs IND-W 1st T20I: 14 चौके-3 छक्के की मदद से 51 गेंद में शतक, इंग्लैंड बॉलर पर टूट पड़ीं स्मृति मंधाना

Highlights ENG-W vs IND-W, LIVE Score 1st T20I: प्रारूप में IND-W बनाम ENG-W का सर्वोच्च स्कोर है। ENG-W vs IND-W, LIVE Score 1st T20I: भारतीय महिला टीम का इस प्रारूप में दूसरा शतक है। ENG-W vs IND-W, LIVE Score 1st T20I: इंग्लैंड के लिए शीर्ष आठ व्यक्तिगत स्कोर में से सात हैं।

ENG-W vs IND-W, LIVE Score 1st T20I: भारतीय महिला टीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को नॉटिंघम में रनों की बारिश कर रही है। 51 गेंद में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से शतकीय पंच पूरा किया। पहली बार टी20 में शतक बनाया। मंधाना के पास अब इस प्रारूप में IND-W बनाम ENG-W का सर्वोच्च स्कोर है। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। 62 गेंद में 112 रन बनाकर आउट हुईं। इस दौरान 15 चौके और 3 छक्के उड़ाए। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए।

ENG-W vs IND-W, LIVE Score 1st T20I: महिला अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीनों प्रारूपों में शतक-

हीथर नाइट

टैमी ब्यूमोंट

लौरा वोल्वार्ड्ट

बेथ मूनी

स्मृति मंधाना।

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए 200 से अधिक का स्कोर-

217/4 बनाम वेस्टइंडीज महिला, मुंबई डीवाईपी, 2024

210/5 बनाम इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2025

201/5 बनाम यूएई महिला, दांबुला, 2024

जो 2022 में डर्बी में उनके स्वयं के 79* रन को पार कर गया है। भारत बनाम इंग्लैंड के लिए शीर्ष आठ व्यक्तिगत स्कोर में से सात हैं। यह महिला टी-20 विश्व कप 2018 के दौरान प्रोविडेंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ हरमनप्रीत कौर के 103 रन के बाद भारतीय महिला टीम का इस प्रारूप में दूसरा शतक है।

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड के लिए 200 से अधिक का स्कोर-

226/3 - ऑस्ट्रेलिया, चेल्म्सफोर्ड, 2019

210/5 - भारत, ट्रेंट ब्रिज, 2025

209/4 - ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2018

भारत ने कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना (112) के शतक की बदौलत शनिवार को यहां पांच मैचों की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मंधाना ने 62 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए।

उनके अलावा हरलीन देओल ने 43 रन और शेफाली वर्मा ने 20 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए लॉरेन बेल ने तीन विकेट जबकि एम आर्लोट और सोफी एक्लेस्टोन ने एक एक विकेट झटका। भारत की नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर अभ्यास मैच के दौरान सिर पर लगी चोट के कारण एहतियात के तौर पर इस मैच में नहीं खेल रही हैं जिससे मंधाना यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

- Hundred in Tests

- Hundred in ODIs

- Hundred in T20s



