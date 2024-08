England captain Ben Stokes: रन चुराने में घायल हुए बेन स्टोक्स, दर्द में कहारते दिखे, फिजियो टीम के सहारे मैदान पर बाहर गए, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भाग लेने पर

Highlights अभी तक उनकी चोट की गंभीरता का पता नहीं लगा है। जल्द ही पूरी तरह से फिट होने की चुनौती होगी। वेस्टइंडीज को तीन टेस्ट मैच की सीरीज में 3-0 से हराया था।

England captain Ben Stokes: इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता हंड्रेड में खेलते समय चोटिल हो गए जिससे उनके श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में भाग लेने पर सवालिया निशान लग गया है। नॉर्दर्न सुपर चार्जस की तरफ से मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेलते हुए तेजी से रन चुराने के प्रयास में 33 वर्षीय स्टोक्स के बाएं पांव की मांसपेशियां खिंच गई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। वह दो रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। अभी तक उनकी चोट की गंभीरता का पता नहीं लगा है और उनके सामने जल्द ही पूरी तरह से फिट होने की चुनौती होगी।

A fresh injury concern for England's #WTC25 push.



More ahead of #ENGvSL 👇https://t.co/rm2akLTJUi