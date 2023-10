ENG vs SA Score: विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च स्कोर, 77 गेंदों पर 151 रन, वनडे के साथ-साथ विश्व कप इतिहास में रिकॉर्ड, लग गई झड़ी

Highlights विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च स्कोर है। चौथी शतकीय पारी के दौरान चार छक्के और 12 चौके जड़े। 67 गेंद में 109 रन बनाये।

ENG vs SA Score: मुंबई में आईसीसी विश्व कप 2023 में रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। हेनरिच क्लासेन ने कमाल की पारी खेली। 67 गेंद में 109 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। 2006 में केप टाउन में भारत के खिलाफ जस्टिन केम्प और एंड्रयू हॉल के बीच 138* को पीछे छोड़ते हुए वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए छठे विकेट या उससे नीचे के लिए सबसे बड़ी साझेदारी हुई।

वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर-

399/7 दक्षिण अफ्रीका, मुंबई, 2023*

398/5 न्यूजीलैंड, द ओवल, 2015

389 इंडीज, ST जॉर्ज, 2019

387/5 भारत, राजकोट, 2008

विश्व कप में सर्वाधिक स्कोरः

428/5 दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, दिल्ली 2023

417/6 ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगान, पर्थ 2015

413/5 भारत बनाम बेल्जियम, पोर्ट ऑफ स्पेन 2007

411/4 एसए बनाम आयरलैंड, कैनबरा 2015

408/5 दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी 2015

399/7 दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, मुंबई 2023*।

हेनरिच क्लासेन की आतिशी शतकीय पारी और मार्को यानसेन के साथ छठे विकेट के लिए 77 गेंद में 151 रन की साझेदारी से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप में शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट पर 399 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। यह विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च स्कोर है।

क्लासेन ने अपनी चौथी शतकीय पारी के दौरान चार छक्के और 12 चौके जड़े। उन्होंने 67 गेंद में 109 रन बनाये। यानसेन ने 42 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और छह छक्के की मदद से 75 रन बनाये। यह उनके करियर का पहला अर्धशतक है। इससे पहले रीजा हेंड्रिक्स (75 गेंद में 85 रन) और रासी वेन डर डुसेन (61 गेंद में 60 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी।

क्लासेन को उमस भरी गर्मी में अपनी पारी के दौरान नियमित रूप से तरल पदार्थ के सेवन करते देखा गया। वह ऐंठन की समस्या के बीच मैदान पर डटे रहे। वही दूसरी ओर इंग्लैंड के कुछ गेंदबाजों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। क्लासेन ने मार्क वुड (सात ओवर में 76 रन) के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर पारी के 47वें ओवर में 61 गेंद में इस साल का अपना तीसरा शतक पूरा किया।

क्लासेन और यानसेन ने छठे विकेट के लिए सिर्फ 77 गेंदों पर 151 रन जोड़े, जो अब वनडे के साथ-साथ विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए एक रिकॉर्ड है। नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा के बीमार पड़ने और क्विंटन डिकॉक (चार) के जल्दी आउट होने के कारण, दक्षिण अफ्रीका को दमदार बल्लेबाजी की जरूरत थी और उनके बल्लेबाजों ने यह सुनिश्चित किया।

दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवरों में 143 रन बटोरे जिसमें से 46वें से 50वें ओवर में 84 रन बने। पारी की शुरुआत में रीस टॉपली (88 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर के कैच को मैदानी अंपायर ने नकार दिया लेकिन रिव्यू के बाद डिकाक को पवेलियन की राह नापनी पड़ी।

डुसेन ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी की जबकि हेंड्रिक्स ने कुछ करारे प्रहार किये। दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में 59 रन जुटाये जिसमें वुड का स्वागत बल्लेबाजों ने चौकों से किया। टॉपली जब मैदान में वापस आये तब तक कामचालउ गेंदबाज जो रूट 6.1 ओवर में बिना किसी सफलता के 48 रन लुटा चके थे। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के खिलाफ रूट कोई खतरा पैदा नहीं कर सके।

हेंड्रिक्स ने कवर के ऊपर से उनके खिलाफ दो शानदार छक्के जड़े। आदिल रशीद (61 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को आउट किया जबकि टॉपली ने कप्तान एडीन मार्कराम (42) और अनुभवी डेविड मिलर (पांच) के विकेट के साथ मैच में इंग्लैंड की वापसी करायी। टीम इन विकेटों का जश्न ज्यादा देर तक नहीं मना सकीं क्योंकि क्लासेन और यानसेन ने मन मुताबिक चौके और छक्कों की बौछार कर दी।