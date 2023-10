ENG vs NZ Score, World Cup: आईसीसी विश्व कप शुरू, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। आज के मैच केन विलियमसन नहीं टॉम लाथम कप्तानी कर रहे हैं। फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा।

ENG vs NZ Score, World Cup: आईसीसी विश्व कप 2023 की शुरुआत हो गई है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। आज के मैच केन विलियमसन नहीं टॉम लाथम कप्तानी कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स नहीं है। 10 टीम के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा।

टॉस जीतने के बाद लाथम ने कहा कि उम्मीद है कि बाद में बल्लेबाजी करना बेहतर हो जाएगा। तैयारी बढ़िया रही है। एक सप्ताह पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आए हैं। दुर्भाग्य से केन अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। फर्ग्यूसन को थोड़ी परेशानी हुई है। जोस बटलर ने कहा कि पहले गेंदबाजी भी करते। वास्तव में अच्छा विकेट लग रहा है।

📍 The Narendra Modi Stadium The official @bookingcom venue for the #CWC23 opener 🏟️ pic.twitter.com/sv1DcFgmd3

कप्तान केन विलियमसन अभ्यास मैच खेलने के बावजूद पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। अहमदाबाद की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों की मददगार होती है और इंग्लैंड के पास बेहतरीन बल्लेबाजों की पूरी जमात है। इसके अलावा बेन स्टोक्स भी संन्यास का फैसला वापस लेकर लौट आये हैं। लेकिन आज नहीं खेल रहे हैं।

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने गत चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। घुटने की चोट से जूझ रहे केन विलियमसन पहले मैच में नहीं खेलेंगे जिनकी जगह लाथम कप्तानी कर रहे हैं।

लॉकी फर्ग्युसन भी चोट के कारण बाहर हैं जबकि ईश सोढ़ी और टिम साउदी भी नहीं खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिये बेन स्टोक्स कूल्हे की चोट के कारण बाहर हैं। गुस एटकिंसन, रीसे टॉपली, डेविड विले भी अंतिम एकादश में नहीं हैं ।

टीमें:

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड।

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान और विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट।

🏏 Exciting times ahead as we anticipate the first ball of @ICC@cricketworldcup 2023 ! 🌟



I am proud to announce that we're providing FREE mineral and packaged drinking water for spectators at stadiums across India. Stay hydrated and enjoy the games!



🏟️ Let's create… pic.twitter.com/rAuIfV5fCR