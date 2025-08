इंग्लैंड में 10 बार 50+ स्कोर?, गारफील्ड सोबर्स से आगे निकले रविंद्र जडेजा, कई रिकॉर्ड टूटे

Highlights 2002 के वेस्टइंडीज दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण के पाँच स्कोर को पीछे छोड़ दिया। 1966 में सर गारफील्ड सोबर्स द्वारा बनाए गए पाँच स्कोर को पीछे छोड़ दिया। किसी भी मेहमान खिलाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक स्कोर हैं।

ENG vs IND: रवींद्र जडेजा ने कमाल कर दिया और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में रवींद्र जडेजा के दस 50+ स्कोर पूरा किया और दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। सभी छठे या उससे नीचे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी मेहमान खिलाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक स्कोर हैं। गारफील्ड सोबर्स के नौ स्कोर से आगे निकल गए। इस सीरीज़ में जडेजा के छह 50+ स्कोर है। इंग्लैंड में किसी भी टेस्ट सीरीज़ में छठे या उससे नीचे के क्रम पर किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए सर्वाधिक स्कोर हैं। उन्होंने 1966 में सर गारफील्ड सोबर्स द्वारा बनाए गए पाँच स्कोर को पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए किसी भी टेस्ट सीरीज़ (घरेलू या विदेशी) में छठे या नीचे के क्रम पर बनाए गए सर्वाधिक स्कोर भी हैं, जिन्होंने 2002 के वेस्टइंडीज दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण के पाँच स्कोर को पीछे छोड़ दिया।

