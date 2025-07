ENG vs IND, 3rd Test: कैच नंबर 211?, राहुल द्रविड़ से आगे निकले रूट, लॉर्ड्स में शतक के बाद एक और कारनामा, देखिए टॉप-6

Highlights ENG vs IND, 3rd Test: शाम होते होते और एक और कारनामा अपने नाम किया। ENG vs IND, 3rd Test: भारत के खिलाफ 11वां और ओवर ऑल 37वां शतक पूरा किया। ENG vs IND, 3rd Test: लॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड 8वां टेस्ट शतक पूरा किया।

ENG vs IND, 3rd Test: टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का जलवा है। दूसरे दिन की पहली ही गेंद पर लॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड 8वां टेस्ट शतक पूरा किया। रूट भारत के खिलाफ 11वां और ओवर ऑल 37वां शतक पूरा किया और शाम होते होते और एक और कारनामा अपने नाम किया। टेस्ट में 211 कैच पकड़ चुके और भारत के पूर्व कप्तान-कोच राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

ENG vs IND, 3rd Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आउटफ़ील्ड कैच-

211ः जो रूट

210ः राहुल द्रविड़

205ः महेला जयवर्धने

200ः स्टीवन स्मिथ

200ः जैक्स कैलिस

196ः रिकी पोंटिंग।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (74 रन देकर पांच विकेट) के सुबह के खतरनाक स्पैल की बदौलत भारत ने शुक्रवार को यहां तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो रूट के 37वें शतक के बावजूद इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रन पर समेट दिया। बुमराह ने इस तरह कपिल देव के विदेशी सरजमीं पर 12 बार पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

बुमराह के अब तक टेस्ट में 15 बार पांच विकेट लेने का कारनामा दिखाया। उन्होंने यह उपलब्धि लगातार दो टेस्ट मैचों में हासिल की है जिसमें लीड्स के पांच विकेट भी शामिल हैं। युवा खिलाड़ी जायसवाल (13) टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का पहला शिकार बने।