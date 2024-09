ENG Pacer Mark Wood 2024: स्टोक्स और बटलर के बाद इंग्लैंड तेज गेंदबाज बाहर, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज

Highlights ENG Pacer Mark Wood 2024: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ENG Pacer Mark Wood 2024: श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में पहले टेस्ट मैच में खेले थे। ENG Pacer Mark Wood 2024: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे।

ENG Pacer Mark Wood 2024: टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और एकदिवसीय-टी20 कप्तान जोस बटलर के बाद तेज गेंदबाज मार्क वुड इंग्लैंड के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। दाहिनी कोहनी की हड्डी में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा कि 34 वर्षीय खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कोहनी में दर्द महसूस किया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भी खेला था, जिसमें उन्हें दाहिनी जांघ में चोट लग गई थी।

ईसीबी ने कहा कि वुड जांघ की चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में वुड ने खुलासा किया कि चोट की गंभीरता का पता चलने पर वह नियमित कोहनी स्कैन के लिए गए थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड दाहिनी कोहनी की चोट के कारण इस साल होने वाले बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

