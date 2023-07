Emerging Asia Cup 2023: श्रीलंका में 13 से 23 जुलाई तक एमर्जिंग एशिया कप, इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान, भारत ए टीम इस प्रकार, देखें कार्यक्रम

Highlights एमर्जिंग एशिया कप एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत ए टीम का कप्तान चुना गया। प्रभसिमरन सिंह के नाम पर तो इंडियन प्रीमियर लीग में शतक भी दर्ज है। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी प्रभसिमरन और ध्रुव जुरेल के कंधों पर होगी।

Emerging Asia Cup 2023: प्रथम श्रेणी सत्र में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण दलीप ट्रॉफी की टीम से नजरअंदाज किए गए प्रतिभावान यश धुल को श्रीलंका में 13 से 23 जुलाई तक होने वाले एमर्जिंग एशिया कप एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत ए टीम का कप्तान चुना गया।

एमर्जिंग टूर्नामेंट की जरूरत के अनुसार टीम में मुख्य रूप से अंडर-23 खिलाड़ी ही शामिल हैं। पंजाब के रणजी कप्तान अभिषेक शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में चुने गए सभी खिलाड़ी तीनों में से किसी ना किसी प्रारूप में अपने राज्य की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

NEWS - India A squad for ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023 announced.



