Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20: 6 गेंद और 14 रन, नवीन-उल-हक ने ऐसे दिलाई जीत, डरबन सुपर जायंट्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 2 रन से हराया, जानें 20वें ओवर की कहानी

Highlights Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20, 2025: रहमानुल्लाह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20, 2025: विल जैक्स ने धमाकेदार पारी खेली। Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20, 2025: 35 गेंद में 64 रन बनाए।

Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20, 2025: डरबन सुपर जायंट्स की प्रिटोरिया कैपिटल्स पर रोमांचक जीत दर्ज कर खाता खोल लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डरबन सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बना सकी। प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 43 गेंद में 89 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। रहमानुल्लाह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। विल जैक्स ने धमाकेदार पारी खेली। 35 गेंद में 64 रन बनाए।

Durban Super Giants vs Pretoria Capitals SA20, 2025: 20वें ओवर की कहानी-

1. पहली गेंदः 1 रन

2. दूसरी गेंदः 2 रन

3. तीसरी गेंदः 2 रन

4. चौथी गेंदः 4 रन

5. 5वीं गेंदः 1 रन

6. 6ठीं गेंदः 1 रन

2 रन से जीत।

Rahmanullah Gurbaz smashed his way to the Player of the Match award 🏏#BetwaySA20#DSGvPC#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/RHFyWXU5dP — Betway SA20 (@SA20_League) January 10, 2025

डरबन सुपर जायंट्स ने विल जैक्स (64) और रहमानुल्लाह गुरबाज़ (89) की तूफानी पारियों के बावजूद एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स पर दो रन से रोमांचक जीत दर्ज की। डरबन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 209 रन बनाए।

𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓: Durban’s Super Giants held their nerve when it mattered most in a thrilling two-run Betway SA20 victory over Pretoria Capitals at Kingsmead 😅



Read more 🔗 https://t.co/ofnUNKP4YY#BetwaySA20#DSGvPC#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/AtK6qYK8ss— Betway SA20 (@SA20_League) January 10, 2025

इसके जवाब में जैक्स और गुरबाज़ ने पहले विकेट के लिए 154 रन जोड़कर प्रिटोरिया को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बावजूद उसकी टीम निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 207 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान के गेंदबाज नूर अहमद ने इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करके डरबन को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

जैक्स ने 35 गेंदों में पांच छक्कों और तीन चौकों की मदद से 64 रन, जबकि गुरबाज ने सात छक्कों और तीन चौकों की मदद से 43 गेंदों में 89 रन बनाए। इससे पहले डरबन की टीम ने वियान मुल्डर की 19 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 45 रन और न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन की 40 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 60 रन की बदौलत मजबूत स्कोर बनाया था।