Dodda Ganesh head coach Kenya team: 2000 रन और 365 विकेट, कीनिया टीम से जुड़े डोडा गणेश, 2026 टी20 विश्व कप मुख्य चुनौती

Highlights Dodda Ganesh head coach Kenya team: भारत के लिए चार टेस्ट और एक एकदिवसीय मैच खेला। Dodda Ganesh head coach Kenya team: 51 वर्षीय गणेश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कारनामा किया। Dodda Ganesh head coach Kenya team: कर्नाटक के लिए 2000 से अधिक रन बनाए और 365 विकेट लिए।

Dodda Ganesh head coach Kenya team: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर डोडा गणेश को नई जिम्मेदारी दी गई है। कीनिया की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डोडा के पास मुख्य चुनौती है। फिलहाल कीनिया टीम को 2026 टी20 विश्व कप के लिए अफ्रीका क्वालीफायर में जगह बनानी है। 51 वर्षीय गणेश ने भारत के लिए 4 टेस्ट और एक वनडे खेला। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2000 से अधिक रन बनाए और कर्नाटक के लिए 365 विकेट लिए हैं। उनके सामने कीनियाई क्रिकेट के उन गौरवशाली दिनों को वापस लाने की कठिन चुनौती है।

Privileged to be named the head coach of the Kenya cricket team. https://t.co/SHVUFFjzrL