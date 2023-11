दिनेश कार्तिक ने रिंकू सिंह के उल्लेखनीय करियर को आकार देने के लिए अभिषेक नायर की प्रशंसा की

Highlights दिनेश कार्तिक ने नायर और रिंकू के बीच असंभव बंधन पर प्रकाश डालते हुए, मार्गदर्शन और जीत की एक मार्मिक कहानी साझा की उन्होंने एक्स पर लिखा, यह एक साझेदारी थी जो केकेआर में मेरे समय के दौरान 2018 में शुरू हुई थी आगे लिखा, आज जब मैं यह फोटो देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच के रूप में नायर का कद बढ़ गया है

नई दिल्ली: रिंकू सिंह ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विजयी छक्का लगाकर भारत के लिए आखिरी ओवर की रोमांचकारी पारी समाप्त की। हालाँकि, उनके इस छक्की की गणना नहीं की गई क्योंकि सीन एबॉट ने अंतिम डिलीवरी में ओवरस्टेप किया, और नो-बॉल रिंकू की सीमा रेखा से पहले की गेंद थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत की जीत हुई। भारत को दो विकेट से जीत दिलाने के बाद रिंकू को पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच अभिषेक नायर को सीमा रेखा पर गले लगाते देखा गया।

हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने नायर और रिंकू के बीच असंभव बंधन पर प्रकाश डालते हुए, मार्गदर्शन और जीत की एक मार्मिक कहानी साझा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “यह एक साझेदारी थी जो केकेआर में मेरे समय के दौरान 2018 में शुरू हुई थी। नायर ने हमेशा रिंकू में क्षमता देखी, वह मुझसे कहते रहे, यह केवल समय की बात है इससे पहले कि वह वास्तव में कुछ खास कर सके।''

कार्तिक ने कहा, "अलीगढ़ के एक छोटे से शहर से आने के कारण, उन्हें बस बड़ा सोचने की जरूरत थी, और मुझे लगता है कि मानसिकता में बदलाव के लिए नायर ने रिंकू के साथ अपने डेथ हिटिंग कौशल को ठीक करने के अलावा प्रमुख रूप से काम किया।" उन्होंने आगे कहा, “और आज जब मैं यह फोटो देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच के रूप में नायर का कद बढ़ गया है और वह रिंकू और बाकी दुनिया के लिए जो खुशी महसूस करते हैं, उसे साझा कर सकते हैं।

