Dinesh Karthik IPL Retirement: कोहली ने कार्तिक को किया याद, मैं रन बनाने में असफल था, आत्मविश्वास भी डगमगाया हुआ था...तब

Dinesh Karthik IPL Retirement: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अभियान के खत्म होने के बाद संन्यास लेने वाले दिनेश कार्तिक को समझदार और ईमानदार व्यक्ति करार देते हुए कहा कि इस अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2022 सत्र में उनका मनोबल बढ़ाया था, जब वह फॉर्म हासिल करने में जूझ रहे थे। कार्तिक ने बुधवार को अपना अंतिम आईपीएल मैच खेला जिसमें आरसीबी प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। कोहली ने आरसीबी द्वारा पोस्ट किये वीडियो में कहा, ‘‘मैदान के बाहर मेरी उनसे काफी अच्छी और दिलचस्प बातें हुई हैं। वह बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि काफी चीजों की अच्छी जानकारी भी है। ’’

लगभग 11 मिनट के इस वीडियो में कार्तिक पत्नी दीपिका पल्लीकल कार्तिक, उनके व्यक्तिगत मेंटोर अभिषेक नायर, आरसीबी के सहायक कोच मालोलान रंगराजन और फिटनेस कोच शंकर बासु के विदाई संदेश हैं। कोहली ने 2022 सत्र को याद किया जिसमें उन्होंने 16 मैच में महज 22.73 के औसत से 341 रन बनाये थे, तब दूसरे क्वालीफायर में आरसीबी राजस्थान रॉयल्स से हारकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गयी थी। कोहली ने कहा, ‘‘मैंने हमेशा उनके साथ बातचीत का आनंद लिया है। 2022 में भी उस चरण में जब मेरा आईपीएल सत्र इतना अच्छा नहीं रहा था तो मेरा आत्मविश्वास भी डगमगाया हुआ था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वह दो तीन दफा मेरे साथ बातचीत के लिए बैठे और ईमानदारी से मुझे बताया कि उन्हें चीजें कैसी दिख रही हैं क्योंकि शायद मैं खुद इन चीजों को अच्छी तरह नहीं देख पा रहा था।’’ आईपीएल के अनुभवी कार्तिक शुरुआती 2008 आईपीएल से सभी चरण में खेले हैं, उन्होंने छह फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने 257 मैच में 22 अर्धशतक से 4,842 रन बनाये। कोहली ने कहा, ‘‘मुझे उसकी ईमानदारी और साहस बहुत पसंद हैं, वह जो महसूस करता है, इसके बारे में किसी से भी बात कर सकता है। मुझे लगता है कि दिनेश की यह चीज मेरे लिए काफी विशेष है। मुझे उनके बारे में यह चीज बहुत पसंद हैं इसलिये हमारा आपस में तालमेल काफी बढ़िया है। ’’

उन्होंने कहा कि कार्तिक तकनीकी रूप से काफी सही खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह तकनीक के मामले में कितने सही खिलाड़ी हैं और वह किसी भी भूमिका में ढल सकते हैं। मुझे 2013 सत्र याद है जिसमें उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए करीब 600 रन बनाये थे। ’’ कोहली ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें ऐसे शॉट खेलते देख जो ‘बेहतरीन’ थे। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनायें देता हूं। ’’ साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी कि कार्तिक किसी न किसी तरह आरसीबी फ्रेंचाइजी से जुड़े रहेंगे।