Deepak Chahar Wedding: जया के साथ सात फेरे लेंगे दीपक चाहर, धोनी, रोहित और विराट हो सकते हैं शामिल, शादी कार्ड वायरल, देखें मेन्यू

Deepak Chahar Wedding: भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर बुधवार को जया भारद्वाज के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे। शादी कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी की तैयारी के दौरान दीपक और जया दोनों को डांस स्टेप सीखते देखा गया।

1 जून को आगरा में शादी कर रहे हैं और रिसेप्शन 3 जून को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 60 क्रिकेटरों को आमंत्रित किया गया है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टुकड़ी को शादी में आमंत्रित किया गया है।

