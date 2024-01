Dean Elgar SA vs Ind: आखिरी पारी में 12 और 4 रन बनाकर लौटे, टेस्ट करियर में 684 चौके और 26 छक्के मारे, 86 मैच और 5347 रन, भारतीय टीम ने दी शानदार विदाई, देखें वीडियो

Highlights डीन एल्गर ने 86 टेस्ट मैच खेलते हुए 5347 रन बनाए, जिसमें 14 शतक और 23 अर्धशतक हैं। करियर में 15 विकेट लिए और 92 खिलाड़ियों को कैच लिया। औसत 37.65 रहा और स्ट्राइक रन रेट 47.78 रहा।

Dean Elgar South Africa vs India, 2nd Test 2024: भारतीय टीम ने दक्षिणी अफ्रीकी कप्तान और निवर्तमान दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट दिग्गज डीन एल्गर को शानदार विदाई दी। टेस्ट क्रिकेट की आखिरी पारी में एल्गर 12 और 4 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया और दूसरी पारी में मुकेश कुमार की गेंद पर विराट कोहली ने कैच किया।

डीन एल्गर ने 86 टेस्ट मैच खेलते हुए 5347 रन बनाए, जिसमें 14 शतक और 23 अर्धशतक हैं। 199 रन सर्वोच्च स्कोर है। करियर में 15 विकेट लिए और 92 खिलाड़ियों को कैच लिया। इस दौरान 684 चौके और 26 छक्के लगाए। इनका औसत 37.65 रहा और स्ट्राइक रन रेट 47.78 रहा।

