DC IPL 2023: छह मैचों में 285 रन बनाने वाले वॉर्नर ने युवाओं खिलाड़ी से कहा- तेजी से निपटने का तरीका खुद ही ढूंढना होगा, ऐसा कौशल है, जिसे सिखाया नहीं सकते

Highlights छह मैचों में 285 रन बनाने वाले वॉर्नर ने एक और फिफ्टी अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल के वर्तमान सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। डेविड वार्नर ने छह मैचों में अपना चौथा अर्धशतक बनाया।

DC IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2023 में पहली जीत दर्ज की। कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को कुछ अलग करना होगा। कुछ कौशल आपको खुद सीखनी होगी। छह मैचों में 285 रन बनाने वाले वॉर्नर ने कहा कि गाड़ी पटरी पर लौट आई है। वार्नर ने छह मैचों में अपना चौथा अर्धशतक बनाया।

दिल्ली की टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाजों ने हालांकि अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पृथ्वी साव (छह मैचों में 47), सरफराज खान (दो मैचों में 34), यश ढुल (दो मैचों में तीन), अमन खान (चार मैचों में 30) और अभिषेक पोरेल (चार मैचों में 33) में से कोई भी अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाया है।

.@davidwarner31 led from the front with another fifty in @DelhiCapitals' win as he becomes our 🔝 performer from the second innings of the #DCvKKR contest in the #TATAIPL 👌👌



A look at his batting summary 🎥🔽 pic.twitter.com/Q6qUflBV9A