World Cup 2023: शानदार फॉर्म में हैं डेविड वॉर्नर, विराट को छोड़ा पीछे

Highlights डेविड ने विश्व कप में लगातार दो शतक लगाए न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 गेंदों पर 81 रन बनाए डेविड वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 वनडे विश्व कप मैचों में कुल 1405 रन बनाए हैं

World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का विश्व कप 2023 में शानदार फॉर्म जारी है। डेविड ने विश्व कप में लगातार दो शतक लगाकर यह जता दिया है कि उनमें अभी क्रिकेट काफी बाकी है। डेविड ने अपनी फॉर्म को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जारी रखा। डेविड ने इस मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि शतकों की हैट्रिक लगाने से चूक गए।

डेविड ने 65 गेंदों पर 81 रन बनाए। इस पारी में वॉर्नर ने 5 चौके और छह छक्के भी लगाए। डेविड ने इस मैच में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। डेविड ने भारतीय क्रिकेट टीम के रन चेज मशीन व पूर्व कप्तान विराट कोहली को रनों के मामले पीछे छोड़ दिया।

Glenn Phillips took 3 wickets for 37 runs in 10 overs, while the rest of New Zealand's bowlers gave away 350 runs in 39.2 overs, and Australia scored a massive 388 in Dharamsala. 🇦🇺#worldcup2023#DavidWarner#TravidHead#AUSvNZ#NZvAUS#cricketworldcuppic.twitter.com/KRnMrtq5RG