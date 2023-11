CWC ODI World Cup: हार्दिक आउट और शमी की किस्मत..., ‘स्टंप टू स्टंप’ गेंदबाजी, छह मैच, 5.01 की इकोनॉमी और 23 विकेट, विश्व कप के पहले चार मैच नहीं खेले

Highlights ‘स्टंप टू स्टंप’ लेंथ में गेंदबाजी करने पर ध्यान लगाते हैं ताकि विकेट मिल सकें। एक बार चार विकेट लेना और तीन बार पांच या इससे अधिक विकेट लेना शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में सात विकेट लिये।

CWC ODI World Cup: भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि उनकी गेंदबाजी में कुछ भी असाधारण नहीं है और वह सिर्फ ‘स्टंप टू स्टंप’ लेंथ में गेंदबाजी करने पर ध्यान लगाते हैं ताकि विकेट मिल सकें। शमी इस विश्व कप में अभी तक भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं और छह मैचों में 5.01 की इकोनॉमी से 23 विकेट झटक चुके हैं।

Mohammed Shami joins an elite group 🙌 More #CWC23 stats ➡️ https://t.co/nLlLIqdPDT pic.twitter.com/T1JkJHlDgE

जिसमें एक बार चार विकेट लेना और तीन बार पांच या इससे अधिक विकेट लेना शामिल है। मुंबई में मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने सात विकेट लिये। शमी ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से कहा, ‘‘मैं हमेशा हालात देखता हूं कि पिच और गेंद किस तरह बर्ताव कर रही है कि गेंद स्विंग ले रही है या नहीं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर गेंद स्विंग नहीं ले रही होती तो मैं ‘स्टंप टू स्टंप’ गेंदबाजी करने की कोशिश करता हूं और गेंद को ऐसी जगह डालने का प्रयास करता हूं कि यह बल्लेबाज के ड्राइव करने के समय बल्ले का किनारा छू सके। ’’ शमी विश्व कप के पहले चार मैच में अंतिम एकादश में शामिल नहीं थे।

A stunning five-wicket haul from Mohammed Shami lifts India in Mumbai 💪 @mastercardindia Milestones 🏏 #CWC23 | #INDvNZ pic.twitter.com/RAjMBxnInd

आल राउंडर हार्दिक पंड्या के बचे हुए टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ही अंतिम एकादश में जगह बना सके। इसके बाद से शमी अपनी गति और सीम से अद्भुत रहे हैं, वह हर हालत में गेंद को मूव कर पा रहे हैं। पूर्व भारतीय मुख्य कोच कोच रवि शास्त्री का भी मानना है कि शमी रविवार को अहमदाबाद में आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में अहम भूमिका निभायेंगे।

#MohammedShami: With 23 #wickets from 6 matches, he is already the #PlayerOfTheTournament 🏏 https://t.co/SS51JGcHMG#WorldCup2023 🏆 pic.twitter.com/DOn3T3XJr1