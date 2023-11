CWC ICC World Cup 2023: मैं आस्थावान व्यक्ति हूं और ईश्वर में विश्वास रखता हूं, मार्नस लाबुशेन ने कहा- भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद, इस टीम में शामिल हूं...

Highlights गेंदबाज ने शानदार कारनामा किया। ट्रेविस ने शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप की शुरुआती 18 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी गई थी।

CWC ICC World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम के खिलाड़ी और भरोसेमंद बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है। अरे दोस्त! हमने जो हासिल किया है वह अविश्वसनीय है। सबसे अच्छी उपलब्धि जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। भारत आने वाला नहीं था। लेकिन लक ने साथ दिया। गेंदबाज ने शानदार कारनामा किया।

ट्रेविस ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं जानता हूं कि मैं आस्थावान व्यक्ति हूं और ईश्वर में विश्वास रखता हूं। मेरे लिए चीज़ें किस तरह घटित हुईं, अविश्वसनीय। मेरे पास शब्द नहीं हैं। कोचों का बहुत आभारी हूं। दक्षिण अफ़्रीका से सीधे 19 मैच खेलने के बाद यहां आकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके लिए भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद।

What a feeling 🏆 couldn’t be prouder to be a part of this team. 🇦🇺 pic.twitter.com/NuowGZRAKV