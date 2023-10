Hardik Pandya CWC 2023: भारतीय टीम को बड़ा झटका, इस मैच से बाहर हुआ हरफनमौला खिलाड़ी

Highlights पुणे में बृहस्पतिवार को लगी चोटके बाद हार्दिक का स्कैन कराया गया। रिकवरी के लिये बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जा रहे हैं । न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम के साथ धर्मशाला की यात्रा नहीं करेंगे।

Hardik Pandya CWC 2023: टीम इंडिया को बीच विश्व कप में बड़ा झटका लगा है। भारत के हरफनमौला हार्दिक पंड्याटीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान बाएं टखने में चोट लगी थी, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम के साथ धर्मशाला की यात्रा नहीं करेंगे।

बीसीसीआई की मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि घायल टखने के स्कैन के बाद ऑलराउंडर को आराम करने की सलाह दी गई है और बीसीसीआई मेडिकल टीम की निरंतर निगरानी में रहेंगे। वह लखनऊ में टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं, जहां भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को खेलना है।

चोट मैच के नौवें ओवर और हार्दिक के पहले ओवर के दौरान लगी, जब उन्होंने फॉलो-थ्रू पर अपने पैर से गेंद को रोकने की कोशिश की। वह सपोर्ट स्टाफ के साथ लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए और ओवर आखिरकार विराट कोहली ने पूरा किया। भारत को 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से खेलना है।

