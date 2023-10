CWC 2023: हारिस रऊफ से लेकर शादाब खान तक पाक क्रिकेटरों ने एक्स पर फिलिस्तीन के झंडे की तस्वीर लगाकर राजनीतिक बयानबाजी की

Highlights पाक खिलाड़ियों द्वारा इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने समर्थन का संकेत देकर और अधिक विवाद को आमंत्रित किया हारिस, शादाब, नवाज, उसामा मीर और इफ्तिखार जैसे पाक खिलाड़ियों ने ट्विटर पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट किया आधिकारिक एक्स अकाउंट्स पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट करना एक राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाता है

CWC 2023: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने 2023 विश्व कप के दौरान अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर अकाउंट) पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर, इज़राइल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने समर्थन का संकेत देकर और अधिक विवाद को आमंत्रित किया है।

हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद जैसे पाक खिलाड़ियों ने ट्विटर पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट किया था, जब मोहम्मद रिजवान पहली बार फिलिस्तीनियों के समर्थन में आगे आए थे।

एक के बाद एक अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट्स पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट करना एक राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाता है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ युद्ध में इजराइल का समर्थन करने का अपना दृढ़ रुख बरकरार रखा है। रिजवान एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट करने के बाद पहले ही विवादों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2023 विश्व कप के अपने प्रदर्शन को गाजा के लोगों को समर्पित किया था।

पाक विकेट कीपर-बल्लेबाज ने ट्विटर पर लिखा, "यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुश हूं। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और विशेष रूप से अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को श्रेय। अद्भुत आतिथ्य और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बेहद आभारी हूं।"

विनीत जिंदल नाम के एक भारतीय वकील ने भी नीदरलैंड के खिलाफ संघर्ष के दौरान मैदान पर प्रार्थना करने के लिए रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि कैसे रिजवान ने अपना प्रदर्शन गाजा के लोगों को समर्पित किया, यह उनकी मजबूत राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा को रेखांकित करता है।

Other teams have come to India to win the World Cup.



•Pakistan has come to India to get high speed internet data so that they can post Palestine flag on social media.#CWC23INDIA || @pcb@bcci#worlcup#PakistanCricketTeampic.twitter.com/7bqaBVJhqz — Smartian Abhishek pandey (@Smartianabhi07) October 19, 2023

Shabash Pakistan Cricket Team!👏You have shown courage by supporting Palestine/Gaza on indian soil. You have not been worried about what ICC BCCI or indian extremists would think about it. This is right time for whole Pakistan to give limitless support to Palestine/Gaza. #cwc23pic.twitter.com/FIzUQ4ZWOH — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) October 18, 2023

This was for our brothers and sisters in Gaza. 🤲🏼



Happy to contribute in the win. Credits to the whole team and especially Abdullah Shafique and Hassan Ali for making it easier.



Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout. — Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) October 11, 2023

हालांकि, अहमदाबाद में भारत का सामना करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे जाने पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस विषय पर कोई भी राय देने से परहेज किया।