CWC 2023 Final: मैच से पहले पिच का मुआयना करना सामान्य, फोटो खींचना थोड़ा असामान्य, तस्वीरें वायरल, फैंस ले रहे मजे, कई ट्वीट वायरल

Highlights आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिमाग में पिच को लेकर संशय बना होगा। पिच इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाता हूं, लेकिन यह काफी सख्त दिख रही है। हां 24 घंटे बाद फिर इसे दखेंगे, लेकिन यह काफी अच्छा विकेट लग रहा है।

CWC 2023 Final: मैच से पहले पिच का मुआयना करना सामान्य है लेकिन पिच की फोटो खींचना थोड़ा असामान्य है जो शायद ड्रेसिंग रूम में चर्चा और रणनीति तैयार करने के लिए ली गयी हों। आज सुबह ऐसा ही हुआ जब आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल के लिये इस्तेमाल की जाने वाली पिच देखने आये।

Pat Cummins taking a photo of the pitch before the big final so that India won't able to cheat again just like in Semifinals.. Pat knows the game 🔥😂#INDvsAUS#WorldcupFinalpic.twitter.com/cMp1ydt82U — Mian Laraib Ahmed (@M_Laraib360) November 18, 2023

बड़े मैच से पहले शायद आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिमाग में पिच को लेकर संशय बना होगा। जब कमिंस से पूछा गया कि पिच कैसी है जिसका इस्तेमाल भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गये मैच के लिए किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘अभी बस पिच देखी है। ’’ पिच कैसी लग रही है तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं पिच इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाता हूं, लेकिन यह काफी सख्त दिख रही है।

Wo Pat Cummins ne pitch ka photo liya hai change kaise hoga ab uska soch liya hai na pic.twitter.com/uRpR1fR5ig — Gareeboo (@GareeboOP) November 18, 2023

उन्होंने इसमें अभी ही पानी छिड़का है। इसलिये हां 24 घंटे बाद फिर इसे दखेंगे, लेकिन यह काफी अच्छा विकेट लग रहा है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहां खेला था। ’’ कमिंस ने भारत का नाम नहीं लिया। आस्ट्रेलिया ने दोपहर के सत्र में ट्रेनिंग की लेकिन कमिंस साढ़े नौ बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे।

Pat cummin ne sirf pitch ka photo hi liya hai na.. Kahin uss button ka to nahi jisse hum pitch change karte hain pic.twitter.com/Gb6w90Cctf — Anamika A. 🇮🇳 (@Delhiwalididi) November 18, 2023

वह स्क्वायर पर गये और उन्होंने पिच की फोटो खींचना शुरू कर दिया, जो शायद इसलिये कि शनिवार की सुबह से शाम तक पिच कैसे बदलेगी और मैच की दोपहर तक इसमें कितना बदलाव होगा। बल्कि आस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग सत्र शुरू होने से पहले स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनल्ड भी पिच को करीब से देखना चाहते थे।

Pat Cummins Ne Photo Le Kr Save Kr li Ta ke BCCI Pitch Change Na Krwa Le…!!!👀😂🤣



Nobat Yahan Tak Aaaaan Pohnchi…!!!😅#INDvsAUS#AUSvsIND#CWC2023Finalpic.twitter.com/nUnZ9xBMkb — Shaheen Shah Afridi (Fan Club) (@SSAfridiArmy10) November 18, 2023

हेड अच्छे ऑफ स्पिनर हैं और उन्होंने पिच की कठोरता देखने का प्रयास किया। ईडन गार्डन्स की पिच पर कुछ गेंद दायें कोण की ओर जा रही थी और कमिंस का मानना है कि यह मोटेरा की पिच की तरह नहीं होगी। काली मिट्टी की पिच को धीमा करने के लिए काफी भारी रोलर चलाया गया है।

Pat Cummins pitch inspection before the final🤭🤭🤭😀👍. makes sure that the pitch remains same until tomorrow...

Photo b lia hai...in case of ......#INDvsAUSfinal#CWC23#patcumminspic.twitter.com/vvXbajIMXF — Aayan KhaN (@_smiley_111) November 18, 2023

इससे अगर विपक्षी टीम के पास दो स्पिनर हैं तो दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यहां पूरे टूर्नामेंट में काफी बड़े स्कोर रहे हैं। ऐसा निश्चित रूप से दोनों टीम के लिए होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने देश के विकेट पर खेल रहे हो जिससे आपको कुछ फायदा मिलेगा क्योंकि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही विकेट पर खेलते रहे हो। ’’

Pat Cummins is taking photo of the pitch.... To ensure that the pitch does not change overnight.. Because changing pitch in India is a very common thing.... #INDvsAUSfinal#WorldcupFinalpic.twitter.com/TayJ5bAs4h — Neha Kumari (@NeHA008) November 18, 2023

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पिच सलाहकार एंडी एटकिन्सन एक घंटे तक मौजूद रहे और बीसीसीआई के क्यूरेटरों ने मैच रैफरी एंडी पाइक्रोफ्ट को पिच सौंपने से पहले अंतिम दिन इसका निरीक्षण किया। कमिंस ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर ओस से पैदा होगा। इस शहर और स्टेडियम में किसी अन्य जगह से ज्यादा ओस पड़ती है।

Pat cummins taking photos of pitch

if something fishy happens

he got the evidence . #CWC2023Final#INDvsAUS#CWC2023Finalpic.twitter.com/IPCp1UhfCA — Dan (@mrdan654) November 18, 2023

इसलिये शायद हां कल मैच से पहले इसके बारे में सोचना होगा। ’’ अगर आस्ट्रेलिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी करता है तो कमिंस ने संकेत दिया कि ओस की संभावना को देखते हुए बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘दूधिया रोशनी की तुलना में दिन में बल्लेबाजी आसान होगी लेकिन दूसरी पारी में यह मैच के अंतिम हिस्से में पड़ सकती है तो इस बारे में सोचना होगा। ’’