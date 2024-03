CSK vs RCB: विराट कोहली ने रचा इतिहास, टी20 में 12,000 रन पूरे किए, ये उपलब्धि हासिल करने वाले बने पहले भारतीय

CSK vs RCB, IPL 2024:विराट कोहली शुक्रवार को चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के ओपनर के दौरान 12,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। 35 वर्षीय टी20 दिग्गज क्रिस गेल, शोएब मलिक, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वार्नर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बन गए। कोहली ने आईपीएल के उद्घाटन मैच में सीएसके के खिलाफ सलामी बल्लेबाज के रूप में 20 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 1 छक्का शामिल रहा।

कोहली अपने 377वें गेम के सातवें ओवर में इस उपलब्धि तक पहुंचे, जब उन्होंने रवींद्र जड़ेजा की फुल गेंद को लेग साइड पर स्क्वायर के पीछे से एक रन के लिए फ्लिक किया। 12,000 में उनके द्वारा आईपीएल और अब समाप्त हो चुकी चैंपियंस लीग में आरसीबी के लिए, घरेलू बीस ओवर क्रिकेट में दिल्ली के लिए और भारत के लिए टी20ई में बनाए गए रन शामिल हैं। सूची में अगले सर्वश्रेष्ठ भारतीय रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 426 मैचों में 11156 रन बनाए हैं, उनके बाद शिखर धवन हैं जिन्होंने 329 मैचों में 9645 रन बनाए हैं।

